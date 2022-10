Tesla Model Y Propulsion vs. Hyundai Ioniq 5 58 kWh : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

En mettant sur le marché une version plus abordable de son SUV électrique, Tesla a rebattu les cartes. C’est le moment de comparer la Hyundai Ioniq 5 58 kWh à la Tesla Model Y Propulsion, afin de déterminer celle qui est la meilleure voiture électrique.

Le monde des SUV électriques a récemment été chamboulé avec l’arrivée de la dernière née de Tesla : la Model Y Propulsion. Avec un tarif agressif et l’assurance de pouvoir parcourir de longs trajets grâce au réseau de Superchargeurs de la marque, elle va sans aucun doute grappiller des parts de marché aux autres voitures électriques du segment.

Hyundai, de son côté, ne va pas rester statique, puisque sa Ioniq 5 est désormais déclinée en une version elle aussi plus abordable, dotée d’une plus petite batterie et conçue pour répondre à l’offensive de Tesla sur le marché français. Entre design, autonomie, espace à bord ou encore technologies embarquées, faisons le point sur les deux voitures branchées de Hyundai et Tesla.

Fiches techniques des Tesla Model Y Propulsion et Hyundai Ioniq 5 58 kWh

Dimensions, poids et design extérieur

La Tesla Model Y Propulsion reprend tous les codes visuels du constructeur, pour le meilleur et pour le pire. La fameuse calandre pleine et le capot plongeant à l’avant du SUV de la firme américaine rappellent que l’accent est mis sur le côté sportif.

Source : Bob JOUY pour Frandroid Source : Bob JOUY pour Frandroid Tesla Model Y // Source : Frandroid Tesla Model Y // Source : Frandroid

L’arrière quant à lui est plus classique d’un SUV, soulignant la largeur du véhicule : 1,93 mètre, qui fait d’ailleurs presque jeu égal sur ce point avec la Hyundai Ioniq 5 (1,89 mètre). Si la hauteur des deux véhicules est similaire (1,62 mètre pour la Tesla Model Y Propulsion et 1,61 mètre pour la Hyundai Ioniq 5 58 kWh), la première différence sur le papier est à chercher au niveau de la longueur.

En effet, la Tesla Model Y est bien plus longue (4,75 mètres) que la Hyundai Ioniq 5 (4,64 mètres), ce qui la rend moins aisée à manœuvrer dans des parkings étriqués. En termes de poids, avec 1905 kilogrammes, la Ioniq 5 58 kWh fait jeu égal avec la Tesla Model Y Propulsion et ses 1909 kilogrammes, ce qui ne procure donc pas un avantage, a priori, en termes de consommation à l’un ou l’autre des véhicules.

Le design de la Hyundai Ioniq 5, de son côté, est bien plus futuriste et ne laisse pas indifférent. Que l’on adore ou que l’on déteste, il est rare de ne pas se retourner au passage le la Ioniq 5, qui sait se démarquer du reste du paysage automobile.

Pour son allure qui sort de l’ordinaire, le point va à la Hyundai Ioniq 5 58 kWh face à la Tesla Model Y Propulsion quant au design extérieur. Voyons alors ce que cela donne lorsque l’on ouvre la porte.

À l’intérieur

Le minimalisme poussé à son paroxysme est désormais la marque de fabrique de l’entreprise d’Elon Musk : la Tesla Model Y Propulsion ne fait pas exception. En se plaçant au poste de conduite, il n’y a ni écran derrière le volant, ni boutons pour vous permettre de trouver vos repères.

Source : Bob JOUY pour Frandroid

L’intégralité des actions est à faire sur l’écran central qui est le poste de contrôle du véhicule, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Pour les passagers arrière, la place disponible est excellente, tant en espace aux jambes qu’en garde au toit, grâce au plafond panoramique.

L’espace est d’ailleurs l’un des gros points forts de la Tesla Model Y Propulsion, puisque son coffre arrière de 854 litres facilite les voyages en famille, là où les 527 litres de la Hyundai Ioniq 5 sont tout juste dans la moyenne du segment. Pour les deux véhicules, un coffre avant est proposé, toujours en faveur de la Tesla (117 contre 57 litres).

Le cockpit de la Hyundai Ioniq 5 58 kWh est plus fourni que celui de la Tesla Model Y Propulsion, puisqu’on retrouve un ensemble de deux écrans (derrière le volant et au milieu), ainsi que de nombreux boutons en bas de la planche de bord.

La console centrale de la Hyundai Ioniq 5 58 kWh dispose d’un chargeur sans fil et de quelques astucieux rangements, mais la Tesla Model Y Propulsion se permet d’être plus généreuse sur ce point, avec beaucoup d’espace pour disposer ses effets personnels.

Pour l’espace disponible au niveau des coffres comme à l’intérieur de l’habitacle, l’avantage est à la Tesla Model Y Propulsion sur le plan de l’intérieur.

Technologies embarquées

Tesla présente ses véhicules comme des ordinateurs sur roues, ce qui est bel est bien le cas. Avec ce qui est toujours considéré comme le meilleur système d’infodivertissement du marché pour beaucoup, la Tesla Model Y Propulsion sait impressionner.

Du planificateur d’itinéraires intégré en passant par les applications YouTube, Spotify ou Tidal directement disponibles sur l’écran central, on peut tout faire sur la Tesla Model Y Propulsion.

De série, on retrouve le fameux Autopilot de Tesla qui reste toujours une référence en termes d’assistance à la conduite. Le bémol est peut-être l’incompatibilité d’Apple CarPlay et Android Auto, deux choses que l’on retrouve bel et bien du côté de la Hyundai Ioniq 58 kWh.

À l’instar de Tesla et son application mobile, la Ioniq 5 propose aussi une application compagnon, qui permet de déverrouiller, contrôler la charge, visualiser les bornes de recharge ou encore planifier un trajet, ce qui est une excellente chose.

Les fonctionnalités d’assistance à la conduite sont présentes de série sous la forme d’un régulateur de vitesse adaptatif et d’un maintien actif dans les lignes, mais on regrettera de ne pas pouvoir aller plus loin comme c’est le cas sur la version 77 kWh de la Ioniq 5 : pas d’affichage tête haute, pas de caméras à la place des rétroviseurs, ni de poignées de porte rétractables automatiquement sur cette version 58 kWh malheureusement.

Proposant une offre plus complète de série, l’avantage est à la Tesla Model Y Propulsion sur le plan des technologies embarquées.

Sur la route

Ceux qui apprécient le comportement sportif des véhicules seront servis avec la Tesla Model Y Propulsion, puisqu’elle affiche un 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, contre 8,5 secondes dans le même exercice pour la Hyundai Ioniq 5 58 kWh.

La conduite à une pédale est disponible sur les deux véhicules, ce qui permet d’augmenter considérablement l’agrément de conduite en milieu urbain notamment.

Les consommations à haute vitesse sont en faveur de la Tesla Model Y Propulsion, qui arrive peu ou prou à atteindre 300 kilomètres sur autoroute, là où la Hyundai Ioniq 5 58 kWh peine à dépasser les 250 kilomètres. Notre récent essai de la Hyundai Ioniq 5 58 kWh vous permettra d’en apprendre plus sur le comportement routier détaillé et sur les consommations de cette version d’entrée de gamme.

Enfin, la position de conduite nous a paru meilleure sur la Tesla Model Y que sur la Hyundai Ioniq 5, ce qui nous pousse à donner le point à l’américaine face à la coréenne.

Les différentes motorisations proposées

Une seule motorisation est disponible pour la Tesla Model Y Propulsion, dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

Moteur arrière de 194 kW (263 ch) ;

0 à 100 km/h en 6,9 secondes, vitesse maximale de 217 km/h ;

Autonomie de 455 kilomètres, batterie de 60 kWh.

Du côté de la Hyundai Ioniq 5, voici les caractéristiques :

Moteur arrière de 125 kW (170 ch) ;

0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Autonomie de 384 kilomètres, batterie de 58 kWh.

Autonomie, batterie et recharge

Si les deux batteries des véhicules de ce comparatif se valent en termes de capacité, ce n’est pas le cas au niveau de l’autonomie affichée. En effet, avec 455 kilomètres d’autonomie, la Tesla Model Y Propulsion est bien plus apte à tailler la route que la Hyundai Ioniq 5 58 kWh et ses 384 kilomètres d’autonomie WLTP.

Là où la Ioniq 5 a un atout de taille, c’est au niveau de la charge rapide. Fort de son architecture 800 volts, il ne lui faut que 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, là où la Tesla Model Y Propulsion demande une trentaine de minutes pour le même exercice.

En ce qui concerne la charge lente en courant alternatif, c’est un match nul puisque les deux véhicules embarquent un chargeur de 11 kW assurant un plein complet en six heures environ.

Étant donné les avantages et inconvénients de chacune, il n’y a pas de gagnante dans cette section entre la Tesla Model Y Propulsion qui offre plus d’autonomie et la Hyundai Ioniq 5 58 kWh qui est une championne de la charge rapide.

Prix

L’une des principales différences entre les deux véhicules du jour est sans doute à chercher au niveau du tarif. Bien que la Tesla Model Y Propulsion soit la nouvelle Tesla la moins chère, elle débute à 49 990 euros, ce qui l’exclut du bonus écologique maximal.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas le cas de la Hyundai Ioniq 5 58 kWh, qui affiche un prix de départ actuel de 46 500 euros en finition Intuitive. Ceci donne un prix à payer par le client final de 40 500 euros, bien en dessous des 47 990 euros minimum pour une Tesla Model Y Propulsion.

Laquelle choisir entre la Tesla Model Y Propulsion et la Hyundai Ioniq 5 58 kWh ?

Au moment du bilan de ce comparatif, saluons tout d’abord le placement tarifaire de la Hyundai Ioniq 5 58 kWh : avec un prix à payer tout juste au-dessus de 40 000 euros pour le client final, c’est une excellente voiture électrique qui est proposée.

La charge très rapide est un atout sur les grands trajets, et son design futuriste permet de posséder un véhicule qui ne ressemble à aucun autre.

Ceci dit, les clients potentiels ayant la possibilité d’augmenter le budget de 20 % par rapport à la Hyundai Ioniq 5 d’entrée de gamme seront sans aucun doute ravis par la Tesla Model Y Propulsion.

L’autonomie plus importante sera un atout pour les grands voyages, et la dotation de série est excellente. En outre, l’efficience au quotidien comme sur grands trajets reste en faveur de la Tesla Model Y, mais effectivement le tarif est plus salé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.