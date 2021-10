Tesla Model Y vs Audi Q4 e-tron : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Une Américaine contre une Allemande, voilà le match que l’on propose aujourd’hui dans le monde des voitures électriques. Il s’agit d’un côté de la Tesla Model Y et de l’autre de l’Audi Q4 e-tron, que nous mettons face à face pour vous aider à déterminer celle qui est la plus adaptée à vos besoins.

Dans le monde des SUV électriques, vous avez l’embarras du choix. Aujourd’hui, nous avons décidé de confronter la dernière née de chez Tesla, le Model Y et l’Audi Q4 e-tron, le SUV compact de la marque aux quatre anneaux.

Selon vos préférences en matière d’intérieur, et ce que vous privilégiez en comportement routier, l’une vous attirera nécessairement plus que l’autre. Sans perdre de temps, le match est lancé !

Fiches techniques des Tesla Model Y et Audi Q4 e-tron

Modèle Tesla Model Y Audi Q4 e-tron Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 513 chevaux 299 chevaux Puissance (kw) 377 kW 220 kW 0 à 100 km/h 3.7 secondes 6.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie élevée Autonomie complète Vitesse max 241 km/h 180 km/h OS embarqué Tesla OS N/C Taille de l'écran principale 15 pouces 11.6 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4751 mm 4588 mm Hauteur 1624 mm 1632 mm Largeur 2129 mm 1865 mm Prix entrée de gamme 59990 euros 42800 euros Poids Maximal 2003 kg 1000 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Avec une longueur de 4,75 mètres, une hauteur de 1,62 mètre et une largeur de 1,92 mètre (2,13 mètres avec les rétroviseurs), la Tesla Model Y a un gabarit de SUV compact. Côté poids, elle affiche tout juste 2 tonnes (2 003 kilogrammes) sur la balance, en faisant ainsi un véhicule plus léger que son homologue d’outre-Rhin avec batterie comparable.

La Tesla Model Y vue de côté // Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

En effet, l’Audi Q4 e-tron pèse 2 135 kilogrammes dans sa version équipée de la plus grosse batterie, et 1 890 kilogrammes pour la plus petite batterie. Légèrement plus courte que la Tesla Model Y avec 4,59 mètres, l’Audi Q4 e-tron pourra profiter de cela pour rentrer dans des places de parking moins longues. Avec une largeur de 1,86 mètre (2,11 mètres avec les rétroviseurs) et une hauteur de 1,63 mètre, on reste dans un gabarit comparable à l’Américaine.

Le design sportif de l’avant de la Tesla Model Y tranche avec le côté très SUV de l’Audi Q4 e-tron, mais cette tendance est moins flagrante à l’arrière ou les deux véhicules révèlent que l’accent sera mis sur l’utilité plutôt que la beauté.

À l’intérieur

La Tesla Model Y offre une capacité de chargement exceptionnelle pour ses dimensions, avec 854 Litres au niveau du coffre arrière (2 041 Litres en rabattant les sièges), et 117 Litres dans le coffre avant. La part belle est faite aux passagers arrière qui disposent d’un espace aux jambes très confortable.

Le coffre arrière de la Tesla Model Y avec sièges rabattus // Source : Frandroid Le coffre arrière de la Tesla Model Y // Source : Frandroid

La console centrale est équipée de 4 ports USB-C ainsi que plusieurs emplacements pour y ranger vos effets personnels. Au centre de la planche de bord, un écran de 15 pouces avec une interface très ergonomique vous permet de contrôler tout ce qui est relatif au véhicule, de la conduite à la climatisation, en passant par les réglages liés aux profils conducteurs. Le minimalisme est de rigueur comme à l’accoutumée chez Tesla, et aucun bouton autre que les deux roulettes sur le volant n’est présent.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid L’intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

L’Audi Q4 e-tron offre un volume de coffre plus modeste avec 520 Litres en utilisant les sièges arrière, qui peut toutefois grimper à 1 490 Litres en les rabattant. L’espace aux jambes à l’arrière reste généreux sans pour autant être au niveau de ce qu’il se fait de mieux dans le segment.

L’ambiance globale est beaucoup moins minimaliste que chez le constructeur américain : on retrouve un écran central de 10 pouces sous lequel sont placés de nombreux boutons pour contrôler la climatisation. La cartographie Google avec vue satellite est présente, ce qui rend le Virtual Cockpit agréable à l’utilisation, bien qu’assez lente dans les transitions.

Technologies embarquées

Sur la Tesla Model Y, vous retrouvez l’ensemble des capteurs et caméras nécessaires pour une conduite autonome de niveau 2 pour le moment, avec des caméras tout autour du véhicule, des capteurs à ultrasons et un radar.

De série, vous profiterez de l’Autopilot de Tesla qui combine un régulateur dynamique à un maintien actif dans la voie, pour vous permettre de superviser la voiture lors des grands trajets. Deux options supplémentaires pour bénéficier de fonctionnalités en plus sont disponibles, pour par exemple pouvoir avancer votre voiture depuis l’application mobile, ou encore profiter du parking automatique.

Chez Audi, Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sur le Q4 e-tron de série, où l’affichage se fera sur l’écran central de 10 pouces. Un second écran présent derrière le volant vient afficher l’ensemble des informations importantes pour le conducteur. Selon les versions, un affichage tête haute vient compléter la suite d’écrans de ce SUV.

Sur la route

La Tesla Model Y a un comportement assez sportif et la tenue de route est excellente grâce aux deux moteurs et au contrôle de la traction à la réactivité exceptionnelle. Le conducteur est assez haut perché et domine bien la route grâce au capot plongeant, et les sièges avant comme arrière sont chauffants, en simili cuir et assurent un très bon confort pour tous les passagers.

La conduite à une seule pédale est possible sur la Tesla Model Y sans le moindre problème, grâce à un freinage régénératif puissant et l’utilisation des freins mécaniques qui se fait automatiquement pour maintenir le véhicule immobile.

Le confort est à l’honneur dans le Q4 e-tron de la marque aux anneaux et les performances sont moins impressionnantes que sur l’Américaine. Sur voie rapide, l’insonorisation est excellente. Sur les versions équipées de deux moteurs, la tenue de route est au rendez-vous.

La position de conduite est quant à elle très naturelle et l’ergonomie globale montre qu’Audi a travaillé ce point pour que tous les conducteurs soient satisfaits. Des palettes au volant permettent de choisir différents niveaux de freinage régénératif, de quoi contenter l’ensemble des styles de conduite.

Les différentes motorisations proposées

La Tesla Model Y est aujourd’hui disponible en deux versions seulement :

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes, vitesse maximale de 217 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 241 km/h.

Trois niveaux de finitions sont proposés chez Audi France pour le Q 4 e-tron :

35 e-tron : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

40 e-tron : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 160 km/h.

50 e-tron quattro : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La Tesla Model Y est parée pour les grands trajets, avec son autonomie en cycle WLTP affichée à 507 kilomètres en version Grande Autonomie, et 480 kilomètres en version Performance. Bien entendu, le véhicule bénéficie du réseau de Superchargeurs Tesla et peut ainsi atteindre 250 kW de charge maximale.

À domicile, il vous faudra un peu plus de 24 heures pour remplir la batterie sur prise domestique, contre 7 heures si vous êtes équipés d’une Wallbox de 11 kW.

Les différentes versions de l’Audi Q4 e-tron proposent 310 kilomètres d’autonomie WLTP pour la Q4 35 e-tron et 472 kilomètres pour la Q4 40 e-tron. L’entrée de gamme supporte une recharge rapide d’une puissance maximale de 110 kW, et est équipée d’un chargeur embarqué de 7,4 kW. Ce qui remplira la batterie de 52 kWh en moins de 8 heures.

Les deux versions plus haut de gamme que sont les Q4 40 e-tron et 50 e-tron quattro acceptent jusqu’à 125 kW de puissance en charge rapide. Côté chargeur embarqué pour la recharge en courant alternatif, cela monte à 11 kW au maximum, de quoi remplir la batterie en 7 heures.

Prix

Les deux véhicules de ce comparatif peuvent atteindre un tarif dépassant allègrement les 65 000 euros, mais l’entrée de gamme de l’une reste 20 000 euros au-dessus de l’autre. La Tesla Model Y, d’un côté, démarre à 59 990 euros en version Grande Autonomie, ce qui la rend éligible au bonus écologique de 2 000 euros.

Si l’on ajoute toutes les options disponibles au modèle Performance, la facture grimpe alors à plus de 77 000 euros.

De son côté, l’Audi Q4 e-tron démarre à 42 800 euros, la rendant ainsi éligible au bonus écologique maximal, ce qui ramène son prix de départ actuellement à 36 800 euros. Comme à l’accoutumée chez les constructeurs allemands, le catalogue d’options est très fourni, et la facture peut aisément grimper à plus de 70 000 euros pour une Q4 e-tron 50 quattro en finition Design Luxe.

Laquelle choisir entre la Tesla Model Y et l’Audi Q4 e-tron ?

Vous l’aurez compris au terme de ce comparatif, bien qu’ayant des dimensions comparables, les deux véhicules se distinguent par leurs performances, leur intérieur et leur comportement une fois au volant. Si vous cherchez un véhicule vous permettant de bénéficier du bonus écologique maximal, l’Audi Q4 e-tron sera faite pour vous, avec une entrée de gamme disponible sous 37 000 euros une fois le bonus déduit.

D’un autre côté, si vous souhaitez avoir la liberté de traverser l’Europe en toute quiétude, la Tesla Model Y sera celle qu’il vous faut avec son réseau de Superchargeurs qui rend les voyages aisés. Mais il vous faudra faire l’impasse sur l’affichage tête-haute, Android Auto et Apple CarPlay, ou encore les phares Matrix LED.