Téléviseur 4K gratuit, nouvelle Tesla Model 3, permis de conduire dématérialisé et nouvelle amende pour Google – L’actu tech de la semaine

La semaine du 15 mai a été marquée par plusieurs annonces comme l'arrivée du permis de conduire en version smartphone, une amende pour Google et une nouvelle version de la Tesla Model 3.

Ce téléviseur 4K HDR sera « gratuit »

Le constructeur américain Telly a eu la riche idée de lance un téléviseur 4K compatible HDR… gratuit. Le piège, c’est que ce téléviseur embarque un deuxième écran, en dessous de l’affichage principal, qui va vous afficher des publicité en continu.

Voici la nouvelle Tesla Model 3 avec une grande autonomie et à un prix défiant toute concurrence

Tesla a annoncé cette semaine une nouvelle version de sa Model 3, la Tesla Model 3 Grande Autonomie RWD. Le véhicule peut déjà être commandé directement sur le site du constructeur dans la section « véhicules disponibles ». En revanche, seul le coloris blanc donnera droit au bonus écologique.

Le permis de conduire dématérialisé s’invite dans votre smartphone : comprendre son fonctionnement

Après la carte d’identité, au tour du permis de conduire d’être disponible en version dématérialisée sur smartphone. Comme pour les autres documents, cela passe par l’application France Identité, disponible aussi bien sur iPhone que sur Android, en accès anticipé pour le moment.

Google Pixel 4 : quand la « créativité » mène à une amende salée

Google a été condamné à 8 millions de dollars d’amende aux États-Unis. En cause cette fois, non pas des questions liées à la vie privée, mais des publicités jugées trompeuses et diffusées sur plusieurs radios américaines. Google avait alors demandé à des animateurs de dire qu’ils avaient utilisé le Pixel 4 alors que ce n’avait pas été le cas.

