Starfield et le Game Pass, plus de puissance pour les vélos électriques abordables et nouvelle Tesla Model 3

Le jeu Starfield est déjà disponible sur Xbox et PC, mais pas encore intégré dans le catalogue Game Pass. Cela tend à confirmer que Microsoft a un peu modifié sa politique de lancement et notamment sa promesse de sortir les titres produits par ses studios dès le premier jour sur le Game Pass. Ainsi, dans le cas de Starfield, la sortie dans le catalogue interviendra dans quelques jours seulement, le 6 septembre. Une stratégie assez logique sur le plan financier.

Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir la meilleure configuration PC pour jouer à Starfield, consulter la liste des options qui manquent malheureusement au jeu, apprendre comment activer le DLSS ou encore voir comment paramétrer les 60 fps.

Un nouveau moteur pour vélos électriques abordables

Le nouveau moteur Yamaha PW-C2 promet une puissance accrue pour les vélos électriques les plus abordables. Il devrait notamment apporter 10 % de couple en plus par rapport à la version de 2020, le PW-CE. À l’heure actuel, seul le vélo français Matra i-Flow confirme déjà qu’il va s’en équiper, mais on peut s’attendre à ce que d’autres modèles en fassent de même en intégrant ce moteur qui se targue d’être silencieux et de proposer quatre niveaux d’assistance : High, Standard, Eco et Eco+.

Les changements de la nouvelle Tesla Model 3

Project Highland. C’est le nom de code de la nouvelle Tesla Model 3 fraîchement officialisée. Look plus épuré, nouveaux coloris, allure plus agressive, vitres arrière feuilletées ou encore vitre doublée pour le toit panoramique. Plusieurs changements ont été apportés au véhicule qui, malgré cela, ne gagne que 9 kg. L’habitacle a aussi été revisité : plus d’espace écran, éclairage d’ambiance, volant repensé, matériaux insonorisants, etc.

Cette nouvelle version jouit aussi d’une meilleure autonomie et verra ses livraisons débuter en octobre avec un prix de base en France à 42 490 euros sans le bonus écologique.

