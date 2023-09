Veste Decathlon anti-pluie, mise à jour de l’iPhone 12 et l’autonomie de la Peugeot e-3008 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 15 septembre : nouvelle veste anti-pluie Decathlon, l'iPhone 12 va bien avoir droit à une mise à jour et l'autonomie de la Peugeot e-3008. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La nouvelle parka imperméable de Decathlon donne envie

Si vous êtes intéressés par des vêtements anti-pluie pour vos trajets en vélo, Decathlon a peut-être la solution pour vous. Son catalogue a été agrémenté d’un nouveau vêtement, une parka plus précisément, qui jouit d’un indice d’imperméabilité très intéressant sur le papier. Le tout au prix de 70 euros.

L’iPhone 12 bientôt mis à jour pour contrecarre son interdiction de vente

Interdit à la vente en France en raison de sa quantité d’ondes émises jugée trop élevée, l’iPhone 12 va bel et bien être mis à jour par Apple pour se conformer aux réglementations de notre pays. En espérant qu’il n’y ait pas trop de répercussions sur le téléphone, comme ce fut déjà le cas dans le passé.

Peugeot e-3008, la petite déception

La Peugeot e-3008 s’annonce comme la voiture électrique française dotée de la plus grande autonomie. Problème : la version qui pourra revendiquer ce titre, à savoir le modèle Grande Autonomie et ses 700 km de rayon d’action, n’arrivera pas avant le début de l’année 2025. Soit dans plus d’un an.

