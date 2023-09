Apple cède et va mettre à jour son iPhone 12 pour empêcher son interdiction en France

Apple a décidé de se conformer aux mesures maximales d'émission imposée par la mise en demeure récente de l'ANFR.

Alors qu’Apple présentait les iPhone 15 et 15 Pro au monde lors de sa keynote de rentrée, la France, par la voie de l’ANFR (Agence nationale des fréquences) a interdit à la vente l’iPhone 12. En cause, un dépassement du DAS (Débit d’absorption spécifique) qui mesure la quantité d’ondes émise par l’appareil. Lors des mesures effectuées par l’agence, l’iPhone 12 a dépassé sur l’une des trois mesures ciblées par le DAS.

L’autorité a également mis en demeure Apple et lui a ordonné de « prendre dans les meilleurs délais des mesures correctives ». C’est maintenant chose faite. On l’apprend par un X (ancien nom d’un tweet) de l’AFP qui indique qu’Apple va mettre à jour son iPhone 12 pour obtenir la levée du retrait de sa commercialisation en France. L’agence de presse affirme tenir l’information à la fois d’Apple et du ministre français délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot.

La meilleure décision, mais Apple n’est pas sorti de l’auberge pour autant

Les deux parties semblent donc s’être mis d’accord sur la moins mauvaise des décisions. Pour rappel, trois choix s’offraient à Apple :

réussir à prouver que l’iPhone 12 est conforme ;

le mettre à jour (c’est la solution choisie ici) ;

rappeler les iPhone 12 et devoir en rembourser une partie.

Ce choix peut paraitre indolore, mais il n’est pas sans risque. En mettant à jour son iPhone 12, Apple prend le risque de brider sa capacité à capter et à recevoir les ondes 4G/5G. Si tel était le cas, on imagine déjà la grogne des possesseurs d’iPhone 12 qui s’ensuivrait.

Il y a d’ailleurs un précédent : l’iPhone 6 avait fait l’objet d’une mise à jour sous iOS 10.1.1 qui avait rendu sa batterie beaucoup moins efficace, le fameux battery gate. On peut citer égalemnet l’iPhone 4 et ses soucis pour capter le signal, appelé ce coup-ci antenna gate.

Pour le moment, nous ignorons tout de la mise à jour et de la solution technique trouvée par Apple. Nous ne savons pas non plus quand celle-ci interviendra.

