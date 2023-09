Une Tesla à 500 000 km, bonjour le Raspberry Pi 5 et la fin du partage de compte sur Disney+ – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 28 septembre : une batterie de Tesla en bon état après 500 000 kilomètres, le Raspberry Pi 5 va bientôt sortir et Disney+ interdit le partage de compte au Canada. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce taxi Tesla a parcouru 500 000 kilomètres et sa batterie est toujours en bon état

C’est l’histoire d’un chauffeur de taxi au Canada, utilisant une Tesla Model S de 2016 dans le cadre de son travail. Après 500 000 kilomètres de bons et loyaux services… la voiture est toujours d’attaque, et ce avec la même batterie. Au fil du temps, elle ne s’est dégradée que de 12%. La raison : le chauffeur n’utilise que les Superchargeurs Tesla ou presque. De quoi montrer que la charge rapide n’abîme pas davantage la batterie.

Raspberry Pi 5 : quatre ans après, le mini-ordinateur est de retour

La fondation Raspberry Pi a annoncé une nouvelle carte : le Raspberry Pi 5. Quatre ans après la précédente version, la promesse est grande : proposer des performances 2 à 3 fois plus élevés que le Raspberry Pi 4. Le SoC a bien sûr été mis à jour. Autre élément amélioré : les performances du port SD sont bien plus grandes. De quoi permettre aux systèmes qu’on installe sur la carte de fonctionner plus rapidement. Quant au prix, comptez 60 dollars minimum, selon la quantité de RAM.

Disney+ met fin au partage de compte au Canada… pour l’instant

Le service de SVoD Disney+ a mis à jour ses conditions d’utilisation au Canada. Les nouvelles interdisent désormais le partage de compte. Les utilisateurs sont dorénavant limités à un unique foyer. Pour le moment, les conditions d’application de cette restriction sont encore floues. L’inquiétude grandit, puisque Disney+ pourrait élargir cette décision au marché français, bien qu’aucune annonce n’ait été faite.