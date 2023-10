Les bons élèves d’Android 14, énorme baisse du Mustang électrique et le BMW CE 02 – Tech’spresso

Vous êtes en retard sur l'actualité d'hier ? Voici ce qui a marqué l'actu du vendredi 13 octobre 2023 : certains constructeurs avancent bien sur Android 14, le Mustang Mach-E subit une grosse baisse tarifaire et le BMW CE 02 franchit une nouvelle étape. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Où en sont les constructeurs avec Android 14 ?

Frandroid a dressé un petit état des lieux du déploiement d’Android 14 par les principaux constructeurs du marché. Sans surprise et comme bien souvent, Samsung fait partie des bons élèves avec une ultime bêta en cours, qui devrait bientôt laisser place à une version stable. De son côté, Xiaomi a déployé une itération stable de MIUI 14, mais non définitive. Nothing, Asus et OnePlus sont également sur le pied de guerre.

Le Mustang Mach-E perd plus de 11 000 euros

En voilà une ristourne pas comme les autres. Ford a considérablement baissé le prix du Mustang Mach-E dans le cadre d’une vaste opération promotionnelle, à hauteur de 11 200 euros, s’il vous plaît. Cela lui permet d’être éligible au bonus écologique de 5000 euros grâce à son prix de 45 790 euros, et accessoirement de devenir moins cher – pour quelques centaines d’euros – que son principal rival, le Tesla Model Y.

Le prochain scooter électrique de BMW franchit un nouveau cap

Présenté au mois de juillet 2023, le scooter électrique BMW CE 02 – décliné en deux versions – atteint une nouvelle étape capitale de son développement. Sa production en Inde et plus précisément près de Chennai, en partenariat avec l’entreprise TVS Motor Company qui fournit l’usine, a en effet débuté. Pour des premières livraisons attendues dans le courant du premier semestre 2024.