Le nouveau scooter électrique de BMW franchit une nouvelle étape capitale

BMW renforce sa position sur le marché des scooters électriques avec son CE 02. Dévoilé au mois de juillet dernier, celui-ci débute enfin sa production tandis que les premières livraisons sont prévues au début de l’année prochaine.

Dès 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être 100 % électriques. C’est pour cela que BMW travaille activement à l’électrification de sa gamme, qui est déjà bien avancée, alors qu’elle a récemment dévoilé son i5, que nous avions pu voir au salon de Munich. Mais la firme bavaroise ne se cantonne pas qu’à l’automobile.

Entre moto et scooter

En effet, le constructeur commercialise également des deux-roues depuis plusieurs années, et propose même un scooter électrique équivalent 125 baptisé CE 04. L’entreprise veut renforcer sa position sur le segment des scooters électriques, en pleine expansion grâce à l’arrivée de nombreux acteurs.

C’est ainsi qu’en septembre 2021, BMW profitait de l’IAA de Berlin pour lever le voile sur un premier concept annonçant la future CE 02 de série. Ce n’est finalement qu’au mois de juillet dernier que le constructeur présentait officiellement la version de série de ce deux-roues, qui se situe en fait à mi-chemin entre une moto et un scooter.

Et voilà que quelques mois seulement après sa révélation, ce nouvel arrivant dans la gamme démarre enfin sa production. C’est en tout cas ce qu’annonce le site américain RideApart – BMW n’a pas communiqué officiellement sur le sujet. La fabrication de ce nouveau scooter électrique se fera en Inde et plus précisément près de Chennai, en partenariat avec l’entreprise TVS Motor Company qui fournit l’usine.

Une solution qui permet évidemment à la marque de proposer un tarif abordable pour sa nouvelle CE 04, qui démarre à partir de 7 750 euros dans sa version d’entrée de gamme. Cette dernière ne nécessite alors pas de permis spécifique, puisqu’elle affiche une puissance maximale de 4 kW, soit 5,4 chevaux, contre 11 kW (15 chevaux) pour la variante avec permis.

Livraison l’an prochain

Deux versions sont donc proposées pour ce modèle, la première s’équipant d’une seule batterie de 1,96 kWh qui offre une autonomie comprise entre 45 et 55 kilomètres environ. La seconde embarque deux packs identiques, et peut parcourir jusqu’à 90 kilomètres selon le cycle WMTC dédié aux véhicules légers comme la Citroën Ami, entre autres. Le scooter peut être rechargé à une puissance maximale de 900 watts.

À noter qu’un chargeur 1,5 kW est également proposé en option, mais uniquement sur la version 125 la plus performante. Dans tous les cas, la BMW CE 02 est montée sur des jantes de 14 pouces et se dote d’un cadre en acier avant un monobras oscillant. Les deux versions affichent des dimensions identiques, avec 1,97 mètre de long, 87,6 centimètres de large et 1,14 mètre de haut. La hauteur de la selle est de 75 centimètres.

Sans surprise, la version AM d’entrée de gamme est plus légère, puisqu’elle ne pèse que 112 kilos, contre 139 kilos pour la variante 125. Dans les deux cas, deux personnes peuvent s’y installer. Côté techno, ce scooter électrique s’équipe d’un petit écran TFT de 3,5 pouces qui affiche toutes les informations relatives à la conduite et qui est associé à un support pour smartphone. Une prise USB-C est également disponible.

Les premières livraisons de la CE 02 devraient débuter au début de l’année prochaine. Elle proposera également de nombreux équipements optionnels, comme la finition Highline facturée 890 euros et incluant entre autres les poignées chauffantes, un mode de conduite plus performant ainsi que la connectivité4G.