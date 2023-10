Android 14 : voici les marques qui avancent bien sur la mise à jour

Où en sont Samsung, Xiaomi, OnePlus, Asus et Nothing dans le déploiement des mises à jour de leurs interfaces respectives vers Android 14 ? Faisons un petit état des lieux.

Oyez, oyez ! Faites place à Android 14 qui vient débouler dans sa version stable en même temps que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui en sont nativement dotés. La mise à jour vers la nouvelle mouture s’est en outre déployée sur d’autres smartphones de Google, tels les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Mais quid des autres marques ?

Mishaal Rashman, grand expert du développement d’Android et signant des articles auprès de divers médias spécialisés, s’est fendu d’un message sur X (ex Twitter) pour faire un petit récapitulatif « de l’état d’avancement des versions d’Android 14 chez certains constructeurs ». Il se concentre ainsi sur Samsung, Xiaomi, OnePlus, Asus et Nothing.

Voici donc l’état des lieux que l’on peut dresser pour ces marques.

Samsung

Samsung continue de travailler activement sur One UI 6, son interface maison basée sur Android 14. La sixième bêta de cette mise à jour est actuellement en cours dans certains pays sur les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra qui seront les tout premiers à profiter de la version stable quand elle sera disponible.

Un programme bêta a aussi été ouvert pur les Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S22, Galaxy s21 et Galaxy A34.



Xiaomi

Une version stable, mais non définitive de MIUI 14 basée sur Android 14 s’est déployée

sur une poignée de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T. Un statut un peu particulier, mais qui montre bien que Xiaomi avance à bon rythme sur le déploiement de la mise à jour.

Citant un membre très actif de la communauté MIUI, Kacper Skrzypek, Mishaal Rahman écrit que cette sorte de « bêta stable » a « en partie été poussée auprès d’utilisateurs non inscrits au programme bêta ». D’après lui, « on peut donc dire que la mise à jour Android 14 se déploie doucement sur ces appareils ».

Nothing

Du côté de Nothing, il est bon de souligner que la bêta de Nothing OS 2.5 (Android 14) arrive sur le Nothing phone (2).

Pour son prédécesseur, le Nothing phone (1), il faudra se montrer un chouïa plus patient.

Asus

Chez Asus, un programme Preview d’Android a été ouvert pour le Zenfone 10 afin de tester Android 14. En revanche, hormis cette nouvelle, aucune information supplémentaire n’a été communiquée.

OnePlus

OnePlus aussi s’active sur Android 14 avec son interface OxygenOS 14 disponible actuellement dans une deuxième bêta ouverte sur le OnePlus 11, alors que la troisième version de ladite bêta arrive « prochainement ».

Notez qu’en Inde, la tablette OnePlus Pad et le smartphone OnePlus Nord 3 peuvent goûter à l’Open Beta 1 d’OxygenOS 14.