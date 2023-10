Moteur révolutionnaire de Renault, nouvelle application Apple et One UI 6 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 27 octobre : Renault a présenté un nouveau moteur qui s'annonce très prometteur, une toute nouvelle application a fait son apparition sur iOS et Samsung ajoute une fonction bien utile à One UI 6. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un nouveau moteur Renault qui mise sur une recharge éclair

Actuellement en phase de prototypage, le futur moteur de Renault destiné à ses voitures électriques promet déjà. Celui qui se fait baptisé « E7A » sera plus puissant et plus efficient, mais il fonctionnera aussi et surtout avec une architecture 800 volts qui permettra à la batterie de se recharger en un éclair.

Une nouvelle application Apple arrive sur iOS

La bêta d’iOS 17.2 a permis de découvrir l’arrivée prochaine d’une toute nouvelle application Apple, que l’on avait découverte à l’occasion de la WWDC 2023, en juin dernier. Il s’agit de Journal, qui s’appuie considérablement sur de l’intelligence artificielle en vous suggérant par exemple de garder certains souvenirs basés sur votre localisation, des photos ou encore de la musique.

One UI 6 : une option de stockage bien pratique débarque

En voilà une idée intéressante déployée par Samsung. One UI 6 s’offre une toute nouvelle fonction, qui n’est autre qu’une sauvegarde temporaire dans le cloud associé à un stockage illimité. Une fois votre sauvegarde réalisée, vous avez 30 jours pour faire votre restauration avant qu’elle ne soit effacée des serveurs de Samsung.