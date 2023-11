Une voiture hybride aberrante, Ai Pin et le premier Fold plus mis à jour – L’actu tech de la semaine

La semaine qui vient de s'écouler n'a pas été marquée par des annonces tonitruantes. À la place, nous avons eu le droit à de petites informations truculentes comme cette voiture « électriques » assez étrange sur le plan écologique.

Ram 1500 Ramcharge : impressionnant, mais pas dans l’air du temps

Bruler 11 litres d’essence tous les 100 km… Le moins qu’on puisse dire, c’est que le pick-up de Ram, le 1500 Ramcharge, n’y va pas avec le dos de la cuillère. Il s’agit d’un pick-up hybride rechargeable qui n’a pas l’air d’être très en phase avec l’air du temps.

Ai Pin : le pins qui voulait être un smartphone

Humane a officiellement lancé son nouveau produit, l’Ai Pin. La start-up montée par deux anciens d’Apple a tout simplement pour objectif de remplacer le smartphone avec ce pins doté de caméras, d’un projecteur ou encore de ChatGPT. Tarif : 699 euros tout de même.

Le premier Fold plus mis à jour

Cinq smartphones Galaxy ne seront plus mis à jour. On compte quatre Galaxy A, mais surtout le tout premier Galaxy Z Fold. Pour un produit vendu un peu comme un prototype, quatre ans de suivi restent honorable. Pour un produit vendu 2000 euros, c’est déjà plus gênant.