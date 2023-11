iMessage arrive sur Android, le prix des voitures électriques et les GPS des vélos – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 14 novembre : iMessage d'Apple qui arrive enfin sur Android, les voitures électriques qui sont moins chères que les thermiques et les GPS pour vélo qui empêchent indirectement les vols. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voici à quel point la voiture électrique coûte moins cher que la thermique

Une enquête fraîchement publiée met en lumière le fait que les sociétés de leasing continent à favoriser les véhicules thermiques, plutôt que l’électrique. Et ce alors même qu’elles ont récemment affirmé, chiffres à l’appui, que l’électrique était effectivement moins cher. Vous avez dit contradictoire ?

Cette marque de smartphones signe enfin l’arrivée d’iMessage pour Android, mais il y a un gros mais

L’application Nothing Chats vient défier Apple en rendant les messages envoyés depuis un smartphone Android compatibles avec iMessage sur iPhone au nez et la barbe de l’écosystème fermé de la pomme. Mais la solution est loin d’être parfaite.

Voici à quel point les GPS sont révolutionnaires contre le vol de vélo électrique

De plus en plus de vélos musculaires et vélos électriques s’équipent d’une puce GPS ou d’une balise Bluetooth. Un petit plus qui peut tout changer lorsque vous vous faites voler votre monture. Plusieurs constructeurs nous ont en effet communiqué leur taux de récupération : les résultats sont édifiants.