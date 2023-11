Voici à quel point la voiture électrique coûte moins cher que la thermique

Une enquête fraîchement publiée met en lumière le fait que les sociétés de leasing continent à favoriser les véhicules thermiques, plutôt que l'électrique. Et ce alors même qu'elles ont récemment affirmé, chiffres à l'appui, que l'électrique était effectivement moins cher. Vous avez dit contradictoire ?

La représentation qui est faite du marché de l’électrique n’est plus à une contradiction près. Et c’est une fois encore la démonstration qui a été faite dans une étude publiée début novembre 2023 par l’ONG Transport et Environnement, mettant précisément la lumière sur les sociétés de leasing.

Le leasing, ce sont les solutions de location alternatives à l’achat « en dur » pour une voiture. Les LOA (location avec option d’achat) et les LLD (location longue durée). Et elles sont désormais majoritaires puisqu’en 2022, elles représentaient pas moins de 6 ventes de voitures à des particuliers sur 10.

Et alors que la mobilité électrique est favorisée par l’ensemble des constructeurs automobiles, avec toujours cette fin de la vente de voitures thermiques programmée pour 2035 en ligne de mire, chez les grands acteurs du leasing, il semblerait que le moteur à explosion ait encore de beaux jours devant lui !

Des cas favorisant l’électrique, et pourtant…

L’association Transport & Environnement (autrement connue sous le nom de Fédération Européenne pour le Transport et l’Environnement) a en effet mené une enquête afin de voir si le discours des sociétés de leasing mettant en avant les véhicules électriques est effectif.

Pour cela, l’ONG a mandaté un cabinet indépendant afin d’appeler les commerciaux des principales sociétés de leasing. Le but ? Se faire passer pour des représentants d’entreprises qui cherchent à louer des voitures en leasing. Et pour essayer d’orienter les interlocuteurs vers des propositions de véhicules électriques, les cas d’usage incitant à ce type de mobilité ont été choisis avec un kilométrage adapté, la possibilité de mettre en place une politique de recharge, de la flexibilité sur les modèles, un budget non défini, ou encore une localisation dans des centres urbains… Tout pour passer à l’électrique.

Pourtant, dans la grande majorité des cas, ce sont bien des véhicules thermiques qui ont été proposés par les acteurs du leasing.

Toujours autant d’idées reçues sur l’électrique

Arval, ALD-Leaseplan, Athlon, Mobilize Financial Services ou encore Volkswagen Financial Services, voilà les sociétés qui ont reçues ces « appels mystères » pour savoir si oui ou non, la voiture électrique serait mise en avant. Et sur les 12 appels passés, 10 commerciaux n’ont pas conseillé la voiture électrique, contre seulement 2 pour qui les cas d’usage paraissaient effectivement être plus intéressant avec du zéro émission.

Alors pourquoi une telle disparité ? Pour Transport & Environnement, le fait que plus de 80 % des solutions proposées impliquent du thermique s’explique notamment par une mauvaise formation ou sensibilisation à la voiture électrique, avec notamment d’idées reçues qui continuent d’être comportées. Comme celles sur la recharge et l’autonomie, alors même que les cas présentés aux commerciaux n’en faisaient pas des arguments pouvant poser problème.

L’hybride rechargeable préféré à l’électrique

Le plus étonnant, c’est que malgré les différents cas présentés auprès des sociétés de leasing censés amener des réponses favorisant l’électrique, l’hybride et l’hybride rechargeable ont été présentés comme plus avantageux. Financièrement et fiscalement notamment.

Et c’est bien là l’une des grosses contradictions relevées dans cette étude, c’est qu’il n’y a pas si longtemps, une autre étude de Transport et Environnement montrait que les sociétés de leasing elles-même montraient que les véhicules électriques représentent un coût total d’utilisation bien moindre par rapport à l’essence et même à l’hybride rechargeable, et ce quel que soit le kilométrage annuel.

Pour rappel, ce Coût Total d’Utilisation ou TCO en anglais (Total Cost of Ownership) est largement favorable à l’électrique. Il prend en compte tout ce qui a été dépensé pour l’utilisation d’une voiture sur l’ensemble de la période de location, du loyer mensuel au carburant/électricité, en passant par l’entretien, l’assurance, la fiscalité…

On peut ainsi voir sur ce graphique qu’une Renault Mégane électrique coûte largement moins cher sur 48 mois que son homologue thermique, qu’elle soit essence ou hybride rechargeable. Précisons qu’il s’agit ici d’un calcul pour une entreprise. Pour les particuliers, d’autres études vont dans le même sens.

Le CO2 n’est même pas un sujet

Quant à l’argument environnemental, avec une voiture électrique qui n’émet pas de CO2 à l’échappement, il est complètement passé à la trappe chez l’ensemble des commerciaux appelés. Contrairement à ce que certains messages commerciaux de la part de ces acteurs veulent pourtant bien faire croire.

Et le fait que l’hybride rechargeable soit mis en avant est même complètement contradictoire là aussi puisque ces véhicules sont pour la plupart du temps utilisés à contre-emploi avec des clients (notamment les flottes d’entreprises) qui ne rechargent que peu, ou pas. Ce qui rejoint d’ailleurs une autre étude de l’association de février dernier, qui dénonçait en ce sens les niveaux d’émissions de CO2 des véhicules dits « plug-in » bien plus élevées que ce qu’elles veulent bien faire croire. Et bien plus nocives pour la planète.