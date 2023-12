Les deux nouveautés de Free Mobile, un nouveau capteur révolutionnaire et la nouvelle taxe sur l’électrique – L’actu tech de la semaine

La semaine du 4 décembre 2023 a été marquée par plusieurs faits d'actualité importants. Free Mobile propose deux nouveautés à ses abonnés.

Free Mobile termine de déployer deux nouveautés

Un petit cadeau de Noël en avance pour tous les abonnés de Free Mobile. L’opérateur a annoncé la fin du déploiement de VoLTE et du VoWiFi. Les deux technologies sont proposées à l’ensemble des offres, même celle à 2 euros par mois.

Vers une nouvelle taxe sur les voitures électriques ?

Le Sénat français étudie l’idée d’une nouvelle taxe sur le poids des voitures électriques. Le but ? Favoriser la conception de véhicule de plus en plus léger.

Un nouveau capteur révolutionnaire pour les montres ?

Le fabricant Rockley Photonics a présenté un nouveau capteur capable à la fois de mesurer la fréquence cardiaque, la température corporelle et le taux d’hydratation. Un petit bijou de technologie qui pourrait faire le bonheur des montres connectées.