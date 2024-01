Voiture électrique sans lithium, projecteurs prometteurs et TV OLED Samsung améliorées – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 8 janvier : la batterie sans lithium pour voitures électriques dépasse les espérances, tandis que le CES apporte des projecteurs vidéo discrets et lumineux, ainsi que des TV OLED Samsung de nouvelle génération. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La première voiture électrique dotée de batteries sans lithium semble dépasser les espérances

La batterie au sodium est une technologie qui intéresse énormément de monde. La première voiture électrique à en être dotée, vient de sortir des chaînes. L’occasion de découvrir ses caractéristiques techniques, qui s’avèrent ne pas être si larguées par rapport aux batteries au lithium. Les pronostics seraient-ils déjoués ?

Des projecteurs vidéos discrets et lumineux

Allez, direction le CES, où la marque chinoise Xgimi vient de présenter deux nouveaux projecteurs vidéo. Le premier, dénommé Horizon Max, brille par sa luminosité impressionnante, tandis que l’Aladdin se fixe sur le plafond pour prendre le moins de place possible.

Des TV OLED Samsung plus lumineuses

Toujours au CES, Samsung dévoile ses TV OLED de nouvelle génération. Deux grosses améliorations font leurs apparitions : une luminosité plus élevée et une technologie anti-reflets inédite. En parallèle, le système d’exploitation ouvre la porte à plus de personnalisations, tandis qu’une manette Bluetooth fait son apparition