Un faux piratage chez Tesla, le Samsung Galaxy S24 fuite encore et YouTube n’aime pas AdBlock – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 15 janvier : un piratage d'une Tesla... qui n'en est pas vraiment un, les dernières fuites du Samsung Galaxy S24 et la nouvelle invention de YouTube pour vous faire désactiver AdBlock. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Cette Tesla « piratée »… ne l’est probablement pas

Stupeur au JT de TF1, qui relate l’histoire d’une bretonne qui s’est retrouvée bloquée à 40 km/h sur autoroute dans sa Tesla. L’histoire peut faire penser à un piratage de la voiture, mais il s’agit très sûrement d’une simple négligence. Son compte Tesla semble d’être fait compromettre, probablement à cause d’un mot de passe trop faible ou parce qu’un proche lui a fait une mauvaise blague. L’occasion de rappeler l’importance d’attribuer un mot de passe fort et unique à chacun de ses comptes.

Les ultimes fuites du Samsung Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S24, un des smartphones les plus attendus de l’année, sera présenté mercredi 17 janvier. Une dernière fuite vient de sortir, l’occasion d’apprendre deux nouvelles informations. La première, c’est que les mises à jour seraient garanties pendant sept ans, comme le Google Pixel 8. La seconde, c’est que les fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle pourraient faire l’objet d’un abonnement payant — même si on ne sait pas encore exactement ce que ça comprend.

YouTube innove encore pour nous faire désactiver AdBlock

YouTube ne veut pas que vous regardiez des vidéos avec un bloqueur de publicités. Le service de streaming avait déjà tenté de bloquer l’accès aux utilisateurs d’AdBlock il y a quelques semaines, et vient d’aller encore plus loin en ralentissant volontairement le site si l’extension est activée. Si cela ne concerne que les États-Unis pour le moment, l’Europe (et le reste du monde) pourrait prochainement être touchée par cette décision.