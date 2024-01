La Freebox V9 arrive, Palworld dans le collimateur de Pokemon et les modèles Samsung boostés à l’IA – Tech’spresso ☕

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 25 janvier : premières photos pour la Freebox V2, The Pokemon Company surveille Palworld et les smartphones Samsung qui profiteront de l'IA. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Freebox V9 se dévoile avant l’annonce

Free a commencé le teasing concernant sa future Freebox V9, qui sera annoncé le mardi 30 janvier. En attendant, l’opérateur a dévoilé de premières images sur ses réseaux sociaux, montrant très discrètement la machine. Rendez-vous mardi pour la présentation.

The Pokémon Company surveille le succès de Palworld

Suite au phénomène Palworld, on attendait la réaction de Nintendo et notamment celle de The Pokémon Company, l’entreprise derrière la licence Pokemon. Dans un communiqué publié le 25 janvier 2023, elle déclare lancer une enquête pour évaluer si le jeu a enfreint sa propriété intellectuelle.

Quels smartphones Samsung vont profiter de Galaxy AI ?

Si vous êtes possesseur d’un smartphone Samsung, vous aurez peut-être le droit aux fonctionnalités de Galaxy AI. Le géant sud-coréen vient de publier la liste des modèles qui accueilleront la technologie dans l’année.