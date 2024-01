Nouveau vélo électrique Decathlon, l’idée clivante d’HP et la Freebox v9 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 janvier : un nouveau vélo électrique d'aventure Decathlon est en approche, HP veut imposer un abonnement payant à ses clients et Free a peut-être « spoilé » ses prochains forfaits mobiles couplés à la box. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Decathlon va s’armer d’un gravel électrique

Decathlon s’apprête à dévoiler son premier vélo gravel électrique sous la marque Van Rysel. Ce modèle devrait être équipé d’un moteur Brose Drive T-Mag de 70 Nm et d’une transmission SRAM Apex à 12 vitesses, et sera conçu pour la polyvalence sur route et sentiers. Il est attendu pour fin février à environ 3500 euros.

HP veut imposer un abonnement payant

HP envisage de transformer l’utilisation de ses imprimantes en un service par abonnement, en imposant l’utilisation exclusive de ses cartouches d’encre. Cette stratégie, visant à éviter les « clients non rentables », fait suite à l’introduction de la fonctionnalité Dynamic Security qui bloque les cartouches tierces. HP justifie cette approche par des préoccupations de sécurité et de compatibilité, bien que contestées par des experts.

Free aurait-il révélé en avance ses prochains forfaits mobiles ?

Free semble préparer le lancement de deux nouveaux forfaits mobiles, moins chers lorsqu’ils sont couplés à l’abonnement de la Freebox V9. Des indices découverts dans le code du site de Free suggèrent une offre à 15,99 euros par mois avec data illimitée et une autre à 9,99 euros par mois avec engagement d’un an. Ces forfaits seraient dévoilés lors de la présentation de la Freebox V9.

