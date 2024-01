Freebox v9 : et si Free avait « spoilé » ses prochains forfaits mobiles couplés à la box ?

Free aurait laissé traîner des morceaux de code sur son site, laissant voir ce qui serait deux forfaits mobiles moins chers s'ils sont couplés à l'abonnement de la Freebox V9. Le tout à quelques jours de la présentation de cette nouvelle box Internet.

Ce mardi 30 janvier, Free présentera officiellement sa Freebox V9 : l’opérateur a déjà commencé à en dévoiler les premières images. Mais probablement par mégarde, il aurait également divulgâché les offres de couplage avec un forfait Free Mobile : deux seraient au programme.

Le code du site de Free nous donne quelques indices, supprimés depuis

Comme nous l’a rapporté l’un de nos lecteurs, mais également le bien informé des projets de Free Tiino-X83 sur X ou encore Univers Freebox, le code du site de Free en aurait trop dévoilé. De nouvelles lignes de code mentionnent deux choses : la Freebox V9 ainsi que la Freebox V9 Light. Attention : il ne s’agirait probablement pas de deux box Internet différentes, mais de deux forfaits mobiles différents couplés à l’offre de cette box Internet.

Par la suite, Tiino-X83 a fait remarquer que toutes ces lignes de code ont disparu. On peut alors penser qu’elles étaient là de manière involontaire et que suite à ces fuites, Free ait pris la décision de les supprimer. Le tout afin de garder le plus de mystère possible avant la conférence de mardi prochain, que l’opérateur tente au maximum d’événementialiser.

Deux forfaits mobiles seraient de la partie avec la Freebox V9

Lorsque les futurs abonnés à la Freebox V9 feront leur choix, ils pourraient souscrire dans le même temps à un forfait Free Mobile. Deux offres seraient proposées :

L’une à 15,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros par mois, comprenant de la data illimitée ;

L’autre à 9,99 euros par mois avec de la data illimitée, mais avec un an d’engagement. Au bout d’un an, il pourrait par ailleurs passer à 15,99 euros par mois.

Cela rappelle ce que l’opérateur propose aujourd’hui avec la Freebox. Aujourd’hui, le tarif du forfait Free Mobile à 19,99 euros par mois passe à 9,99 euros par mois pour les abonnés Freebox Pop, ou 15,99 euros par mois pour les autres abonnés Freebox.

Selon Univers Freebox, cela pourrait également « être une ruse de l’opérateur pour brouiller les pistes. » Ne reste qu’à patienter jusqu’à ce mardi 30 janvier pour la conférence de Free qui démarrera à 10 heures.