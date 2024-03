Une voiture électrique vraiment pas chère arrive en Europe, un super vélo électrique chez Lidl et un problème résolu sur Google Drive – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 4 mars : une voiture électrique chinoise au prix dérisoire arrive en France grâce à Peugeot et Citroën, un super VAE arrive chez Lidl et Google Drive devient encore plus pratique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un concurrent du Tesla Model Y pour deux fois moins cher bientôt en Europe

Leapmotor, un constructeur automobile chinois, vient de dévoiler les prix de son C10, un SUV concurrent du Tesla Model Y. Surprise, il s’affiche deux fois moins chez que ce dernier en Chine ! Bonus : il devrait arriver en Europe fin 2024 grâce à un accord avec le groupe Stellantis, qui détient (entre autres) Peugeot, Citroën et Fiat. Reste à connaître son prix chez nous.

Un vélo électrique à courroie arrive en vente chez Lidl

Amateurs de vélos électriques bon marchés, bonne nouvelle : Lidl met en vente deux modèles, dotés d’une transmission à courroie. Bénéfices : silence et facilité d’entretien par rapport à une chaîne classique. Équipés d’accessoires pratiques, ils sont en vente à 1 299 euros… mais en Allemagne et en Belgique pour le moment. On espère une arrivée en France prochainement.

Google Drive devient (encore) plus pratique

Une mise à jour de Google Drive va vous faciliter la vie. Cette dernière va considérablement améliorer le téléchargement et le partage de vidéos entre utilisateurs, de quoi pouvoir les lire plus rapidement. Bonus : l’application iOS en profite pour rendre la recherche des fichiers plus facile.