Nothing enregistre vos appels, Amazon ne réduit pas (encore) son délai de retour et on a testé l’Apple Vision Pro – L’actu tech de la semaine

Cette semaine, on a craint qu’Amazon ne réduise sa période de rétractation, Samsung a confirmé le déploiement prochain de One UI 6.1 et de son univers Galaxy AI et Nothing fleurte avec l’illégalité pour une de ses fonctions. Pour couronner le tout, on a bouclé notre test de l’Apple Vision Pro. Spoiler : on n’a pas tant aimé que ça.

Amazon : le délai de retour réduit à 14 jours ?

Montagnes russes émotionnelles avec Amazon cette semaine. On apprenait dans un email à ses vendeurs de marketplace que le délai de renvoi des produits serait désormais limité à 14 jours, soit la période de rétraction légale en France.

Joint par nos soins, le géant américain nous a précisé que cette mesure ne concernait pour l’instant que le marché allemand. En France, nous avons donc toujours 30 jours pour renvoyer un produit éligible (cf. la politique de retours d’Amazon).

En revanche, il peut arriver qu’un tarif soit plus intéressant sur Amazon.de. Dans ce cas, il faudra désormais prendre en compte la limite de 14 jours qui s’applique désormais au marché allemand.

Avec Samsung One UI 6.1, votre smartphone devient plus intelligent

Les Galaxy S24 ne seront bientôt plus les seuls à offrir l’expérience d’intelligence artificielle de Samung. Le constructeur vient de confirmer que One UI 6.1 serait déployé avant la fin du mois sur une sélection d’appareils.

Avec cette mise à jour de sa surcouche, Samsung donne un nouvel accès à son univers Galaxy AI qui comprend toutes les évolutions d’IA jusqu’alors exclusives aux Galaxy S24. Attention, la liste des appareils compatibles est limitée. On parle ici des Galaxy S23, Galaxy Tab S9 et des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

Les Nothing Phone enregistrent vos appels

Nothing s’offre un coup de projecteurs cette semaine avec une nouvelle fonction qui prête à polémique. Via X, Carl Pei, son fondateur, a annoncé que tous les Nothing Phone peuvent désormais enregistrer un appel téléphonique à l’insu de l’appelé. Il n’y a pas à tergiverser, une telle fonction est clairement discutable, voire illégale. Cette légalité dépend des pays.

En France, c’est le RGPD qui régit ce point. Et s’il est autorisé dans certains cas d’enregistrer une conversation, cela doit toujours se faire d’un commun d’accord entre l’appelant et l’appelé. Or, tout l’intérêt de la fonction de Nothing est que l’un d’eux ne soit pas au courant. Nothing n’a pas encore précisé si cette fonction serait limitée à certains pays.

Notre test complet de l’Apple Vision Pro

Nous avons pris notre temps pour le tester, mais voici enfin notre avis construit et détaillé sur l’Apple Vision Pro. Et pour ne pas tourner autour du pot, disons qu’il ne nous a pas entièrement convaincus. « La sauce n’a pas pris » comme l’indique notre conclusion.

Puisque nous tenons compte du prix d’achat, le casque d’Apple n’est pas suffisamment abouti. Si la première expérience déclenche bien l’effet Waouh !, c’est au long court que l’on bute sur ses limitations tant physiques que logicielles. Et pourtant, Apple est sur la bonne voie. Comme pour chaque nouveau produit, la V2 sera sans nul doute plus satisfaisante.