Apple s’intéresse à la robotique, la fin de Google Podcasts et record du monde de recharge pour cette voiture électrique – Tech’spresso

Voici ce qui a marqué le jeudi 4 avril :

Apple pourrait investir dans la robotique

Après avoir abandonné son projet de voiture électrique, Apple envisage désormais de se lancer dans la robotique, selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. Deux idées sont en cours d’exploration : un robot mobile et un robot de table. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large où d’autres entreprises comme Tesla et Xiaomi envisagent également des projets similaires. Cependant, malgré les avancées récentes en IA générative, un tel produit d’Apple pourrait ne pas être disponible avant plusieurs années.

Google Podcasts n’est plus

Google Podcasts, lancé en 2018, est désormais fermé aux États-Unis depuis le 2 avril 2024 suite à la fusion des podcasts avec YouTube, rejoignant ainsi la liste des nombreux services abandonnés par Google. Cela s’inscrit dans une tendance récurrente où Google lance puis abandonne nombreux de ses produits, ce qui soulève des interrogations sur la fiabilité des services de la firme. Les utilisateurs doivent maintenant se tourner vers d’autres plateformes telles que Spotify, Deezer ou Apple Podcasts.

Une voiture électrique chinoise bat le record du monde de recharge

L’arrivée imminente en France de la très prometteuse voiture électrique Zeekr 001, suscite désormais encore plus d’intérêt grâce à ses récentes mises à jour. Parmi celles-ci, une nouvelle batterie ultra-rapide de recharge (10 à 80 % en 11 minutes et 28 secondes), une avancée démontrée avec succès dans une vidéo où la voiture bat également un record de puissance (546,4 kW).