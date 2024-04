Fin de vie pour les One Plus 8, le grand concurrent de Tesla et Google Messages devient plus sobre – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 25 avril : clap de fin pour les One Plus 8, le grand concurrent de Tesla lance sa nouvelle voiture et nouvelle option pour Google Messages. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

C’est la fin pour les OnePlus 8 et 8 Pro

OnePlus annonce la fin du support pour les OnePlus 8 et 8 Pro via une dernière mise à jour de sécurité d’OxygenOS, marquant la clôture de leur cycle de vie. Cette décision intervient un an après ce qui aurait dû être la fin prévue initialement. La norme de mise à jour a évolué depuis, offrant désormais jusqu’à 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité pour les modèles plus récents.

Le plus grand concurrent de Tesla dévoile sa nouvelle voiture

Le célèbre Salon de l’Automobile de Beijing a ouvert ses portes, réservant comme à son habitude son lot de surprises aux visiteurs. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve un concept inédit de BYD, le géant chinois considéré comme le principal rival de Tesla : l’Ocean-M, un prototype annonciateur d’un futur véhicule 100% électrique spécialement conçu pour séduire la clientèle européenne.

Une nouvelle option pour alléger Google Messages

En mars, Google Messages a ajouté des réactions par emoji pour dynamiser les conversations, mais certains utilisateurs trouvent ces animations distrayantes, surtout dans les discussions de groupe. Google prévoit maintenant une solution : une option pour désactiver toutes les animations dans les paramètres de l’application. Cette fonction offre une interface plus sobre et minimaliste, mais sa date de déploiement reste encore inconnue.