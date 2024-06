Le n°1 du vélo en Europe en grande difficulté, les premières voitures électriques chinoises fabriquées en Europe et l’arrivée des photos Pro sur d’anciens téléphones – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 17 juin : le numéro 1 du vélo en Europe s'enfonce dans les difficultés, les premières voitures électriques chinoises produites en Europe sont là et d'anciens Google Pixel gagnent un mode photo "Pro". Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ça va toujours plus mal pour le n°1 du vélo en Europe

Accell Group, propriétaire de Winora, Lapierre, Babboe, Batavus et Haibike, traverse une période bien compliquée. Celui qui est considéré comme le n°1 européen vient de voir sa note dégradée pour la quatrième fois en un an par Fitch Rating. Une des causes : une dette colossale, reflet des difficultés du groupe et du secteur en général.

Les premières voitures électriques chinoises produites en Europe sont une réalité

La marque chinoise Leapmotor, qui est associée à Stellantis (groupe de Peugeot, Citroën et Fiat, entre autres), aurait produit les premiers exemplaires de ses voitures électriques dans l’usine Fiat de Tychy, en Pologne. De quoi peut-être ouvrir ces petites voitures au bonus écologique en France et d’éviter la hausse des frais de douane imposés par la Commission Européenne.

Plusieurs Google Pixel gagnent des fonctionnalités photo

Le mode « Pro » du module photo des Google Pixel s’ouvre à plus de téléphones. Auparavant réservé au Pixel 8 Pro, le « feature drop » du mois de juin l’apporte aux Pixel 6 Pro, 7 Pro et Pixel Fold. De quoi sélectionner manuellement le format des photos (en RAW ou JPG) ainsi que l’objectif (ultra grand angle, grand angle et téléobjectif).