L’autonomie testée de 46 voitures électriques, l’astuce de Bouygues pour éviter les pannes d’internet et un vélo électrique français à la suspension inédite – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 24 juin : un test d'autonomie de 46 voitures électriques, une astuce de Bouygues Telecom pour éviter les pannes d'internet et la suspension inédite d'un vélo électrique français.

L’autonomie réelle de 46 voitures électriques mesurées

La Chaine EV, une chaine YouTube, a mis un ligne une vidéo retraçant le « Mega Challenge 2 », regroupant 46 voitures électriques pour un test d’autonomie en conditions réelles. C’est la Tesla Model 3 « Grande Autonomie » qui a remporté la première place, avec 721 km en une charge, tandis que la Hyundai Ioniq remporte la palme de la sobriété, avec une consommation de 9,6 kWh/100 km.

Comment Bouygues Telecom veut supprimer les pannes d’internet

Si les coupures d’internet deviennent de plus en plus rares, elles n’en demeurent pas moins gênantes. Pour y remédier, Bouygues Telecom vient de lancer sa prestation « WiFi Garanti », qui consiste en une clef 4G branchée sur la box. Bonus : cette clef peut être emmenée lors de vos escapades. Ce service est compris dans l’offre Bbox Ultym Fibre et est réservée, pour le moment, aux nouveaux clients.

Une suspension inédite sur ce vélo électrique français

Lors du salon ProDays 2024 à Toulouse, Radior, une marque française de vélos électrique, a présenté un système inédit de suspension arrière en lame de composite. Pour l’instant réservée à un VTT électrique, cette suspension a comme avantage une absence d’entretien. Un système pour l’instant au stade de prototype, mais qui donne envie.