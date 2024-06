L’ingénieuse astuce de Bouygues Telecom pour éliminer les pannes d’internet

Bouygues Telecom lance son service « WiFi Garanti » vous permettant de ne jamais tomber en panne d'internet chez vous.

Depuis le déploiement de la fibre, les coupures d’internet sont devenues moins fréquentes, mais avec l’avènement des services numériques et du télétravail, elles sont aussi plus impactantes. Pour les fournisseurs d’accès à internet (FAI), tout comme pour leurs clients, l’efficacité du service client pour assurer le retour du service est primordiale.

Bien conscient de cela, Bouygues Telecom a eu l’idée de lancer sa prestation « WiFi Garanti » vous promettant de réduire au maximum les inconvénients liés à une coupure d’internet. C’est tout bête, mais il fallait y penser.

Une clé 4G en soutien de la box

À partir d’aujourd’hui, 24 juin 2024, les nouveaux abonnés à l’offre Bbox Ultym Fibre recevront, en plus de leur box internet et sans coût supplémentaire, une clé 4G. Celle-ci se branche en USB à l’arrière de la Bbox et sert de solution de secours en toute transparence puisqu’elle alimente directement la box. Pas besoin de changer le Wi-Fi de tous vos appareils, ils restent donc connectés à votre boîtier habituel sur le même réseau SSID.

En cas de coupure de votre connexion internet, la Bbox passe donc automatiquement et avec une coupure minimum — Bouygues Telecom nous assure que la transition se réalise en quelques secondes seulement — sur la connexion 4G. La box affiche alors un logo « 4G » afin de prévenir l’utilisateur et ce dernier reçoit une notification au bout de 48 heures si le problème n’est toujours pas réglé. Tout comme votre abonnement fibre, cette clé de secours dispose d’une enveloppe illimitée de data.

Précisons que ce service est entièrement gratuit : il n’y a aucuns frais cachés (ni carte SIM à acheter ni forfait supplémentaire à payer). Seul bémol pour le moment : à l’heure actuelle, ce service est réservé aux nouveaux clients. Bouygues nous assure néanmoins travailler pour le proposer aux clients actuels.

Utile même en vacances

Outre cette solution pour éviter les coupures d’internet, cette clé 4G s’avère utile également quand vous quittez votre domicile. Vous pouvez la débrancher et l’emporter avec vous, elle vous servira alors de clé mobile 4G pour connecter vos différents appareils. Comptez environ 8 heures d’autonomie.

Petite précision toutefois : lors de son utilisation en déplacement, cette clé 4G est limitée à 50 Go par mois. Au-delà, le débit est bridé.

On regrette que Bouygues se restreigne à la 4G alors que les réseaux 5G se déploient très rapidement en France. Selon Christophe Bortoli, Directeur marketing opérationnel et terminaux chez Bouygues Telecom, « ce choix a été fait pour avoir une solution qui couvre quasi 100 % de la population (99 % de couverture 4G) et un réseau qui dispose d’une couverture indoor optimale ». Une compatibilité avec les deux générations de réseau aurait été plus intéressante pour l’avenir.

L’offre Bbox Ultym Fibre est à 42,99 euros par mois pendant un an, puis à 47,99 euros par mois ensuite. Si vous possédez déjà un forfait mobile Bouygues Telecom ou que vous en prenez un avec votre Bbox, le coût de l’abonnement n’augmente pas après un an et reste à 42,99 euros par mois.