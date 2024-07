Un nouveau vélo électrique Décathlon, pas d’usine MG en France et l’émulation PS3 sur Xbox – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 juillet : Décathlon présente un nouveau vélo électrique en carbone, MG n'installeraitpas sa nouvelle usine en France et les Xbox Series S/X peuvent émuler des consoles comme la PlayStation 3. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce nouveau vélo électrique Décathlon envoie du lourd

Décathlon a dévoilé ce jeudi le Van Rysel E-EDR CF : il s’agit d’un vélo électrique tout en carbone qui ne pèse que 12 kg. La fabricant l’a équipé du moteur Mahle X20 de 55 Nm et d’une batterie de 350 Wh qui offre une autonomie de 150 km maximum, en mode Eco. Un VAE haut de gamme, puisque son prix est élevé : 3800 euros pour se l’offrir, avec trois tailles disponibles. Pourtant, il semble déjà conquérir les consommateurs puisqu’hier il était indiqué comme étant en rupture de stock sur le site de Décathlon.

MG voudrait s’installer non pas en France, mais en Espagne

MG progresse quelque peu sur le marché français, mais subi l’augmentation des droits de douane concernant les voitures électriques fabriquées en Chine et qui sont importées sur le Viex Continent. Pour y faire face, le constructeur veut localiser sa production dans l’Union européenne. Alors qu’on s’attendait pourquoi pas à une usine MG en France, ce ne sera pas le cas. La faute à des relations compliquées entre MG et le gouvernement français, qui s’était attaqué à la marque l’année dernière. MG réfléchirait à l’Espagne et pourrait démarrer la production d’ici trois ans.

Les Xbox peuvent émuler plein de consoles, dont la PlayStation 3

Une mise à jour du mode développeur des Xbox Series S et X intègre le support de Mesa 3D. Il s’agit d’une bibliothèque open source pour créer des applications. Des petits malins ont bien sûr réussi à faire émuler par la Xbox des consoles comme la Nintendo Switch ou bien la PlayStation 3. Ce qui en fait une meilleure console en termes de rétrocompatibilité que… la PlayStation 5.