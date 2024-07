Apple Plans enfin en version web, un bug étrange de Windows 11 et accusations de plagiat pour Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 25 juillet : Apple lance la version web de Apple Plans, un bug étrange sur Windows 11 et les similarités entre les montes Samsung et Apple. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Apple Plans se lance enfin sur le web

Apple lance une version bêta de son service de cartographie Apple Plans, accessible via navigateur à beta.maps.apple.com. Compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu’avec Chrome et Edge sur Windows, cette version est disponible en anglais. En ouvrant Plans au web, Apple défie directement Google Maps et Bing Maps, promettant des fonctionnalités comme “Look Around” à venir.

Un étrange bug de Bitlocker sur Windows 11

Un bug lié à la dernière mise à jour de Windows demande une clé de récupération Bitlocker aux utilisateurs. Microsoft confirme qu’il s’agit d’un problème logiciel, non d’une attaque. Pour récupérer la clé, il suffit de la trouver dans la section “Appareils” du compte Microsoft. En attendant un correctif, il est recommandé de ne pas mettre à jour son ordinateur.

Samsung Galaxy Watch Ultra : inspiration ou imitation ?

La Samsung Galaxy Watch Ultra est accusée de trop ressembler à l’Apple Watch Ultra. Les similitudes incluent le nom “Ultra”, le boîtier en titane, et même un bouton orange personnalisable. Malgré cela, Samsung apporte des touches d’originalité comme un design circulaire et une meilleure autonomie. Si les deux constructeurs n’ont de cesse de se copier mutuellement, la ressemblance est cette année encore plus frappante qu’auparavant.