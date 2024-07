600 km d’autonomie pour moins cher qu’une Tesla, PlayStation Plus et la faillite d’OpenAI ? – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 juillet : Kia qui dévoile son EV3 électrique avec 600 km d’autonomie pour moins cher qu’une Tesla, PlayStation Plus qui perd la moitié de ses abonnés et les milliards engloutis pra OpenAI qui pourrait faire faillite.

Kia EV3 // Source : Kia

600 km d’autonomie et moins cher qu’une Tesla : Kia frappe fort avec sa nouvelle voiture électrique

Quelques mois après sa révélation officielle, le Kia EV3 démarre enfin sa commercialisation, d’abord chez nos voisins anglais, belges et luxembourgeois. Cette voiture électrique rivale des Renault Mégane E-Tech et Peugeot e-2008 est affichée à moins de 40 000 euros.

PlaytStation Plus a perdu la moitié de ses joueurs Extra et Premium, et c’est normal

Malgré la sortie de deux hits dans son catalogue en juillet (Remnant II et Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion), le service PlayStation Plus a enregistré une énorme baisse de son nombre de joueurs et l’une des plus mauvaises performances de l’année.

Les milliards engloutis d’OpenAI : la faillite serait proche

Dans la course effrénée à l’intelligence artificielle, OpenAI fait figure de locomotive. Mais derrière les prouesses de ChatGPT et DALL-E se cache une réalité financière alarmante qui pourrait bien faire dérailler le train de l’innovation.