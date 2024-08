Samsung en retard sur Android 15, Disney+ et le partage de compte, mise à jour pour Philips Hue – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 8 aout : Samsung aura du retard sur One UI 7, Disney+ va interdire le partage abusif de comptes et grosse mise à jour pour Philips Hue. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Retard pour One UI 7 sur les appareils Samsung

Samsung annonce un retard probable pour la mise à jour One UI 7 censé amener Android 15 sur les smartphones Galaxy. Initialement prévue pour cet automne, la version bêta n’est pas encore disponible et a été repoussée selon une fuite. Ce retard pourrait repousser le lancement de la mise à jour finale sur les smartphones Samsung, au grand dam de leurs utilisateurs.

Disney+ s’attaque au partage de compte après l’augmentation des prix

Après avoir augmenté ses tarifs aux États-Unis, Disney+ annonce des mesures contre le partage de compte, suivant ainsi l’exemple de Netflix. Cette décision vise bien évidemment à récupérer le manque à gagner financier pour Disney en incitant à l’abonnement plus qu’au partage.

Philips Hue simplifie la gestion des éclairages connectés

La nouvelle version de l’application Philips Hue améliore l’expérience utilisateur avec une « recherche universelle » et des contrôles simplifiés pour les automatisations et les dispositifs de sécurité. Disponible sur iOS et Android, la mise à jour facilite la gestion des ampoules connectées et autres appareils domestiques intelligents.