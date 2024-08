Montres Garmin en approche, mise à jour Windows et prix attendu des iPhone 16

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 21 août : de nouvelles montres Garmin en approche, une mise à jour Windows qui fait mal à Linux et les prix attendus des iPhone 16. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

La Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Ces montres Garmin arriveraient plus vite que prévu, avec une surprise de taille

Il semblerait finalement que les nouvelles Garmin Fenix E, Enduro 3 et Fenix 8 arrivent plus tôt que prévu, avec une annonce dès la semaine prochaine. Par ailleurs, selon le site Gadgets & Wearables, Garmin aurait prévu une belle nouveauté pour l’affichage. Outre le passage à l’Amoled, la Fenix 8 intégrerait également une dalle plus grande que sur les précédentes générations.

La dernière mise à jour Windows fait planter… les systèmes Linux

C’est une mise à jour Windows qui s’avère particulièrement contraignante qu’a déployé Microsoft. En effet, la dernière mise à jour du système d’exploitation empêche l’utilisation d’un système Linux installé en parallèle grâce à un dual boot. Heureusement, une parade existe pour corriger le souci.

Voici ce que pourraient être les prix des iPhone 16, et ce que ça pourrait donner en euros

Dans quelques semaines, Apple devrait annoncer l’arrivée de ses nouveaux iPhone 16, 16 Pro Max, 16 Pro et 16 Plus. Le compte Twitter Apple Hub affirme avoir mis la main sur les caractéristiques des différents iPhone 16, mais aussi sur leur tarification. De quoi s’attendre à une hausse de prix plutôt significative par rapport aux modèles actuels, notamment pour les versions Pro.