Ces montres Garmin arriveraient plus vite que prévu, avec une surprise de taille

Garmin aurait décidé d’augmenter la taille d’écran de ses futures Fenix 8, sans pour autant augmenter la taille du boîtier.

La Garmin Fenix 7 Pro pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il y a quelques jours, on apprenait que Garmin s’apprêtait à lancer rien de moins que trois nouvelles montres de sport haut de gamme, la Garmin Fenix 8, la Garmin Fenix E et la Garmin Enduro 3. Le site allemand WinFuture allait même jusqu’à dévoiler des visuels des différentes montres attendues et indiquait que la sortie était probablement attendue pour l’IFA de Berlin, qui aura lieu la semaine du 2 septembre.

Ce mardi, c’est le site spécialisé Gadgets & Wearables qui a surenchéri avec de nouvelles informations sur la future Fenix 8, la montre Garmin qui devrait se positionner comme la plus haute en gamme.

Alors que de précédentes fuites suggéraient déjà que la montre profiterait pour la première fois d’un écran Amoled et non plus MIP — à l’instar de la précédente gamme Epix Gen 2 — et qu’elle serait déclinée en trois tailles — 43 mm, 47 mm et 51 mm — Gadgets & Wearables va plus loin en détaillant les tailles d’écran proposées.

Des écrans plus grands pour la Fenix 8

En effet, selon le blog britannique, Garmin aurait augmenté la taille d’écran de la Fenix 8 par rapport à la Fenix 7 Pro, sans pour autant augmenter le châssis du boîtier. Concrètement, Garmin aurait ainsi réduit la taille des bordures entre l’écran et la lunette, afin de proposer un écran qui occupe une place plus importante sur la montre :

Modèle 43 (ou 42) mm Modèle 47 mm Modèle 51 mm Garmin Fenix 7 Pro Écran 1,2 pouce Écran 1,3 pouce Écran 1,4 pouce Garmin Fenix 8 Écran 1,3 pouce Écran 1,4 pouce Écran 1,5 pouce Évolution du diamètre d’écran +8,33 % +7,69 % +7,14 %

Selon les informations de Gadgets & Wearables, Garmin aurait également décidé de remplacer le format de 42 mm de la Garmin Fenix 7 Pro par une taille de 43 mm pour la Garmin Fenix 8, pour le plus petit modèle de montre.

Enfin, toujours selon le blog spécialisé, la Garmin Fenix 8 ne serait finalement pas lancée à l’IFA, début septembre, mais dès la semaine prochaine, le mardi 27 août. De quoi patienter encore quelques jours avant la présentation officielle des nouvelles références de Garmin.