Google Drive ajoute une option de restriction pour les dossiers partagés

Grand atout de Google Drive, le partage de documents n’en reste pas moins perfectible. Pour preuve, l’outil va enfin proposer une sélection plus précise des utilisateurs pouvant accéder à certains dossiers.

Aujourd’hui, il est difficile de collaborer sur un projet sans utiliser des services de stockage en ligne, de plus en plus accessibles et dotés d’une multitude de fonctionnalités bien pensées. Parmi celles-ci, on trouve bien sûr les outils de partage indispensables à l’utilisation de Dropbox, Proton Drive ou encore Google Drive.

C’est d’ailleurs ce dernier qui va connaître une petite amélioration, et pas des moindres. En effet, la firme de Mountain View vient d’annoncer une nouvelle option de partage qui s’ajoute à celles déjà disponibles sur le service. Celle-ci permet de restreindre l’accès à certains dossiers à des utilisateurs spécifiques, même lorsqu’ils se trouvent sur des disques partagés.

Ces dossiers à accès limité ne peuvent être lus que par les personnes autorisées, mais les autres utilisateurs du disque peuvent toujours les voir sans pouvoir les ouvrir. Bien entendu, les propriétaires des dossiers et les administrateurs y auront toujours accès, quels que soient les paramètres choisis pour le partage.

Chaque dossier peut être limité à des utilisateurs spécifiques // Source : Google

Une mise à jour encore en version bêta

Pour Google, l’objectif est de donner plus de souplesse aux gestionnaires de disques partagés. En effet, bien que relativement simples à configurer, les paramètres de partage peuvent rapidement devenir une tâche ardue lorsque les équipes s’agrandissent et se diversifient, et que les projets se multiplient. Cette nouvelle fonctionnalité est donc plus que bienvenue, mais il reste à voir si elle ne rendra pas la configuration des dossiers un peu plus complexe pour les novices.

Tout le monde ne pourra cependant pas en profiter immédiatement. Encore en phase de test, cet outil n’est disponible que pour les clients de Google Workspace Business Standard et Plus, Enterprise Essentials et Education. Ceux-ci peuvent d’ores et déjà remplir un formulaire pour s’inscrire à cette version bêta, qui devrait commencer à être déployée dans les semaines à venir.

Google n’a donné aucune information quant à une éventuelle extension de la fonctionnalité aux utilisateurs qui ne font pas partie d’une organisation, d’une école ou d’une entreprise.