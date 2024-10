Apple M4 : les premiers Mac équipés dans moins d’un mois, avec une surprise en prime

Ça se précise encore un peu plus : Apple annoncerait une première fournée de Mac sous processeurs M4 fin octobre, avec l’objectif d’un début de commercialisation dès le 1er novembre pour certains d’entre eux… mais aussi pour un revenant : l’iPad Mini (septième du nom).

L’iPad Mini signerait son grand retour dès novembre, après trois ans d’absence // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Cela tient désormais plus du secret de polichinelle qu’autre chose : Apple lancera, très vraisemblablement cet automne, ses premiers Mac sous processeurs M4… mais pas seulement. Comme l’avaient déjà sous-entendu de précédentes rumeurs, l’iPad Mini ferait également un comeback au travers d’une septième génération, trois ans après l’introduction de l’iPad Mini 6.

Dans le détail, Mark Gurman indique qu’Apple miserait sur une présentation fin octobre pour ses nouveaux Mac M4, suivie d’un lancement commercial dès le 1er novembre. Dans sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg explique que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront concernés, au même titre qu’un nouveau Mac mini (largement repensé d’après Gurman, l’appareil profiterait d’un nouveau format et pourrait embarquer jusqu’à une puce M4 Pro), et un nouvel iMac.

De nouveaux MacBook Pro, Mac mini, iMac et iPad mini dès novembre ?

On ignore par contre si le nouvel iPad mini serait également commercialisé à compter du 1er novembre… ou s’il arriverait sur le marché un peu plus tard au cours du même mois.

Les autres Mac du catalogue passeront aussi, progressivement, aux nouvelles puces M4 (pour l’instant disponibles uniquement sur les derniers iPad Pro), mais plus tard : sur le premier semestre 2025. L’année prochaine, Apple devrait en effet lancer de nouveaux MacBook Air de 15 et 13 pouces équipés en M4, potentiellement en parallèle de l’iPhone SE 4 et de nouveaux iPad Air.

On sait par ailleurs que de nouveaux Mac Studio M4 et Mac Pro M4 sont en développement. Toujours selon Mark Gurman, ces deux modèles seraient par contre commercialisés plus tard, en milieu ou en fin d’année prochaine.