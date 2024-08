Les Mac goûteront à la puce M4 avant la fin de l’année

De manière assez inhabituelle, Apple n’a, cette année, pas réservé la primeur de sa nouvelle puce pour les Mac, mais pour l’iPad Pro. Cependant, les ordinateurs d’Apple ne vont pas tarder à basculer sur le nouveau processeur aussi.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

La fin d’année devrait être chargée pour Apple. Au-delà du lancement des iPhone 16 et de la sortie officielle d’Apple Intelligence, la firme devrait aussi profiter de la période pour lancer une palanquée de nouveaux Mac équipés de la puce Apple Silicon M4.

Pour le moment, seul l’iPad Pro de dernière génération est équipé du processeur dernier cri d’Apple. Les MacBook, Mac Pro ou Mac Mini sont tous bloqués sur des composants de générations précédentes. Fort heureusement, comme Mark Gurman l’indiquait déjà il y a quelques mois, les ordinateurs d’Apple vont avoir le droit à un coup de frais dans les mois qui viennent indique Bloomberg.

Un renouvellement tranquille

La lignée des MacBook Pro et des iMac, dont les derniers modèles datent de l’année dernière, devraient avoir le droit à leur mise à jour annuelle peu après la rentrée avec, comme changement majeur, l’arrivée de la puce M4… et pas grand-chose d’autre. Il est probable que des déclinaisons « Pro » et « Max » de la puce fassent leur apparition, mais le design et les ambitions des machines ne devraient pas vraiment changer, excepté peut-être avec le passage des accessoires de l’iMac (souris, trackpad et clavier) à l’USB-C. Enfin.

Le Mac Mini aura à priori aussi le droit à un peu d’attention, alors même que cette machine n’a pas pu goûter à la puce M3, le dernier modèle étant sorti début 2023. Plus intéressant cela dit, l’ordinateur compact aura peut-être le droit à un nouveau design. Comme l’explique Bloomberg, un des Mac prévus pour 2024/2025 devrait inaugurer un changement plus « important » qu’un bête renouvellement de processeur. Le design des Mac Mini n’ayant pas changé depuis 2010 environ, il se pourrait qu’Apple prépare quelque chose de ce point de vue là, même si la simplicité de ce cube d’aluminium est aussi un de ses atouts.

Un nouveau Mac Pro plus compact ?

Il se pourrait cependant aussi que ce soit le prochain Mac Pro qui ait le droit à un nouveau design. La nouvelle machine devrait arriver début 2025 avec très probablement une puce M4 Ultra dans les entrailles. Depuis le passage aux puces Apple Silicon, le design « alvéolée » du Mac Pro est de moins en moins pertinent puisque la modularité et la flexibilité qui faisait la force des modèles Intel ne sont ici plus vraiment au rendez-vous. Résultat, la carcasse du Mac Pro est aujourd’hui très vide, ce qui pourrait encourager Apple à réduire un peu l’encombrement général de la machine.

L’unique problème serait qu’un design plus compact rendrait la machine encore moins tolérante à l’ajout de nouveaux composants. Pour une machine dédiée aux professionnels de la création, cela serait gênant, mais Apple semble de plus en plus prompt à adopter des designs « tout en un », aux dépens de la modularité.