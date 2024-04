Attendre pour acheter ? Voici quand les nouveaux Mac avec puce M4 arriveraient

Apple serait prêt à lancer une première fournée de Mac équipés des futures puces M4 dès cette fin d'année... et leur calendrier de sortie devient peu à peu (relativement) précis. Faisons le point.

Peu ou prou un renouvellement de processeur chaque année, c’est ce à quoi Apple commence à nous habituer pour ses différents Mac. Après avoir lancé sa puce M3 en octobre dernier sur les MacBook Pro et l’iMac, puis sur les MacBook Air de 13 et 15 pouces en mars, la firme prépare en interne, et avec plusieurs mois d’avance, l’introduction de son processeur Apple Silicon de prochaine génération : l’Apple M4.

Attendu sur le marché en fin d’année 2024, ce nouveau SoC arrivera sur plusieurs Mac en suivant un déploiement auquel nous nous accoutumons peu à peu… et dont Mark Gurman est déjà en mesure de préciser les contours. Dans sa dernière newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg, très bien informé quand il s’agit d’Apple et de ses produits, nous donne ainsi un programme relativement abouti des (futures) sorties de Mac.

MacBook Pro, iMac, Mac mini, MacBook Air, Mac Pro… tous passeraient bientôt à l’Apple M4

Comme en 2023, Apple débuterait les hostilités avec le lancement d’un nouvel iMac, mais aussi avec la commercialisation d’un nouveau MacBook Pro « d’entrée de gamme », limité à une puce M4 « classique ». Des modèles plus puissants, dotés cette fois des variantes « Pro » et « Max » du processeur M4 arriveraient par la suite, potentiellement en début d’année 2025.

Voici le calendrier dévoilé par Mark Gurman :

Fin d’année 2024 : un iMac M4 de 24 pouces et un MacBook Pro « entrée de gamme » M4 de 14 pouces.

Fin 2024 / début 2025 : de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 sous processeurs M4 Pro et M4 Max, mais aussi un nouveau Mac mini décliné en version M4 et M4 Pro.

Printemps 2025 : de nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces sous processeur M4.

Milieu d’année 2025 : un nouveau Mac Studio sous processeur M4 Max ou M4 Ultra.

Second semestre 2025 : un nouveau Mac Pro sous processeur M4 Ultra.

Notons que le processeur Apple M4 est encore bien mystérieux sur le plan technique. Récemment, Bloomberg indiquait que la puce serait elle aussi taillée spécifiquement pour l’IA, à la manière du futur processeur Apple A18 Pro des iPhone 16 Pro, mais l’on reste encore dans l’attente d’informations plus précises. Il est toutefois intéressant de souligner qu’Apple renouvellerait l’an prochain ses Mac Studio et Mac Pro, en leur ajoutant de nouvelles puces M4 Ultra, si l’on en croit Mark Gurman. On peut donc penser que ce SoC marquera effectivement un tournant sur le plan technologique puisque les deux appareils semblent (pour l’instant du moins) faire l’impasse sur les puces M3.