Des fonctions Android contre le vol, la R5 électrique est moins chère et la revanche des consommateurs contre Indexia – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 7 octobre : Android renforce ses fonctions contre le vol de téléphone, la Renault 5 électrique est moins chère et Indexia – Hubside est dans le collimateur de la justice.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Android renforce ses fonctionnalités contre le vol

Pour limiter la casse lors d’un vol de téléphone, Google vient d’introduire trois nouvelles fonctions de verrouillage sur les smartphones Android. Ils s’activent lorsqu’un mouvement brusque est détecté, que le téléphone est hors ligne sur une certaine période ou depuis l’outil Find my Device via un numéro de téléphone. Ces trois fonctions commencent à être déployées.

La Renault 5 électrique baisse ses prix

Grâce à une batterie plus petite (40 kWh vs 52 kWh auparavant, de quoi assurer 310 km d’autonomie) et une nouvelle finition d’entrée de gamme, la R5 électrique débute désormais à 27 990 € hors bonus. La version promise sous les 25 000 € arrivera au printemps 2025.

La revanche des consommateurs contre Indexia – Hubside

Après plusieurs plaintes de consommateurs contre Indexia – Hubside au sujet de prélèvements mystérieux et de contrats opaques, la justice commence à trancher en faveur des clients. Les indemnisations arrivent, avec une moyenne de plus de 4 000 € par dossier traité. De bon augure pour les consommateurs floués, moins pour la santé de l’entreprise.