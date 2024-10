7 ans de mise à jour Android pour tout le monde, Tesla annule ses plans et Google Agenda s’assombrit – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 24 octobre : 7 ans de mise à pour pour tous les smartphones Android, Elon Musk annule des plans pour Tesla et Google Agenda s’assombrit. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Google envisage 7 ans de mises à jour pour tous les smartphones Android

Google envisage de prolonger la durée des mises à jour pour les smartphones Android jusqu’à 7 ans. Cette initiative vise notamment à s’aligner ainsi la politique de mise à jour d’Apple. En collaboration avec les fabricants, Google souhaiterait garantir des mises à jour logicielles et de sécurité sur une plus longue période, et pas seulement sur ses Pixel.

Google Agenda se met enfin au mode sombre sur le web

Google Agenda s’apprête à déployer une refonte attendue depuis plus de cinq ans sur le web. Le nouveau design apportera une expérience utilisateur améliorée avec une interface plus moderne et intuitive. Les utilisateurs pourront profiter de fonctionnalités optimisées pour une gestion du temps plus efficace, alignant la version web avec les standards actuels des applications Google.

« Ce serait stupide » : pourquoi Elon Musk ne veut plus de Tesla Model 2 à 25 000 dollars

Elon Musk a déclaré qu’il serait « stupide » de lancer une Tesla Model 2 à 25 000 dollars. Il estime que proposer un véhicule électrique à bas coût pourrait nuire à la rentabilité et à la qualité de la marque. Musk préfère se concentrer sur l’amélioration des modèles existants et le développement de nouvelles technologies plutôt que d’introduire un modèle moins cher qui pourrait diluer l’image premium de Tesla.