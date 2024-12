Voici les premières images de Windows 11 CPC NXT, mais qu’est-ce que c’est ?

Une version de Windows 11 CPC, aussi appelé Windows 11 NXT, a fait l’objet d’une fuite sur le web. On trouve donc les premières captures d’écran du système.

Non, Microsoft ne prépare pas une version spéciale de Windows 11 adaptée aux besoins particuliers d’Ackboo de Canard PC (CPC).

L’éditeur américain travaille en fait sur une nouvelle version de Windows 11 qui se veut très allégée. En interne, elle se nomme Windows 11 NXT, ou Windows 11 CPC.

C’est quoi ?

Windows 11 CPC est la nouvelle version de Windows qui anime le PC Cloud annoncé par Microsoft, le Windows 365 Link. On comprend donc vite l’objectif. Offrir les briques technologiques nécéssaire pour permettre à Windows de se connecter à une instance du système dans le cloud.

Cela implique, par exemple, de gérer le Wi-Fi, les pilotes Bluetooth ou encore les périphériques USB connectés au Link. Au-delà de ca, Windows 11 NXP ne devrait proposer aucune possibilité d’installer localement une application ou un logiciel, et ne devrait même pas avoir une véritable interface de bureau.

Une version préliminaire du système traine sur le Web, mais son installation ne permet pas vraiment de dépasser « l’OOBE » (out of box experience), c’est-à-dire les fenêtres de première configuration de l’ordinateur.

On peut voir que l’interface générale semble encore un peu plus moderne que celle de Windows 11. Microsoft a rajouté encore une dose d’arrondis et d’ombre autour des fenêtres pour donner un peu plus de reliefs à l’interface.

Windows 11 CPC NXT nous rappelle le travail que Microsoft avait effectué avec Windows 10X, une version simplifiée et abandonnée de Windows qui devait mettre l’accent sur le web. Windows 11 CPC NXT utilise d’ailleurs le navigateur Edge pour le rendu de plusieurs composants.

Pour le moment, Windows 11 CPC NXT se destine donc à une seule machine, mais Microsoft pourrait se servir de cette base pour en faire un véritable concurrent à ChromeOS de Google.