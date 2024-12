Renault 5 électrique plus puissante, bilan des scores Garmin en 2024 et mise à jour des Apple Watch – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 13 décembre : Renault lance une version plus puissante de sa R5 électrique, Garmin fait le bilan de l’année 2024 pour ses utilisateurs et Apple met à jour ses Apple Watch. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Renault présente déjà une nouvelle R5 électrique qui mise tout sur la puissance

Renault a annoncé l’arrivée d’une déclinaison Turbo 3E de sa récente R5 électrique. Ce nouveau modèle sera bien plus puissant grâce à deux moteurs arrière et plus de 500 chevaux. Le véhicule sera lancé en série avec un design bien différent de celui de la Renault 5 classique, avec une ligne plus sportive. Néanmoins, il faudra être patient, puisque le modèle ne sera pas lancé avant 2026.

Sommeil, nombre de pas, Body Battery… Garmin dévoile les scores de ses utilisateurs en 2024 pour vous permettre de vous comparer

À l’occasion de la fin de l’année, Garmin revient sur l’année 2024 avec les scores de ses utilisateurs dans le monde. L’occasion de découvrir quel est le score moyen de Body Battery ou de sommeil, mais également le nombre de pas parcourus par les possesseurs de montre Garmin dans la journée. Le constructeur met aussi en avant les sports ayant connu la plus forte progression entre 2023 et 2024.

Apple Watch : la dernière mise à jour est disponible, voici la principale nouveauté

Apple a commencé le déploiement de watchOS 11.2, la nouvelle version de son OS pour Apple Watch. Si cette mise à jour vient surtout optimiser les montres, elle intègre cependant une nouvelle fonction qui séduira les vidéastes. En effet, la mise à jour permet de mettre désormais une vidéo en pause lorsqu’on passe par l’application de contrôle de la caméra de l’iPhone, depuis une Apple Watch.