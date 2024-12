Un accessoire vélo inutile mais indispensable, l’arrêt de la 2G et 3G et une voiture à 20 000 euros qui se recharge en un éclair – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 23 décembre : un accessoire vélo inutile mais terriblement cool, notre guide pour survivre à l’arrêt des réseaux 2G et 3G et l’arrivée d’une prometteuse voiture électrique chinoise en Europe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Un accessoire vélo tellement cool et inutile qu’il en devient indispensable

L’entreprise Brick Caps vient de lancer une série de bouchons de valve pour vélos basés sur des têtes de personnages Lego (ou personnalisables à la demande). Comptez 11,99 £ (14,43 €) pour la paire. Un petit détail peu utile, mais qui fera mouche.

Arrêt de la 2G et 3G : le guide pour préparer votre smartphone

Avec l’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G, les opérateurs vont réutiliser ces fréquences pour renforcer leurs réseaux 4G et 5G. On vous donne les clefs pour préparer votre smartphone à ce changement, pas si anodin.

Une voiture électrique chinoise abordable et rechargeable en un éclair bientôt en Europe

La marque chinoise Nio vient de présenter la Firefly, une voiture électrique qui viendra se frotter en Europe aux Renault 5 E-Tech et autres Mini électriques dès le premier semestre 2025. Particularité : la possibilité d’échanger ses batteries dans des stations dédiées.