Encore une faillite dans le vélo électrique, Huawei met à jour l’une de ses meilleures montres, la Corée du Sud veut rivaliser avec TSMC – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 26 décembre : encore une faillite dans le secteur des vélos électriques, grosse mise à jour pour la montre Huawei Watch Fit 3 et la Corée du Sud veut concurrencer TSMC.

Crise persistante dans l’industrie du vélo électrique

L’industrie du vélo électrique en Europe continue de subir des faillites en série, touchant des entreprises comme VanMoof, Cargoroo et Fuell. Des dépôts de bilan attribués à des facteurs tels que l’inflation, la baisse de la demande et le surstockage. La situation met en lumière les défis économiques auxquels le secteur est confronté et en dit long sur l’état du marché.

Mise à jour majeure pour la Huawei Watch Fit 3

Huawei déploie HarmonyOS 5.0 sur sa Watch Fit 3, introduisant un nouveau cadran “Clock Tower” et la fonctionnalité de capture d’écran. Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer l’écran de leur montre, avec les images accessibles dans la galerie du smartphone. Le déploiement pourrait durer plusieurs mois pour arriver chez tous les utilisateurs.

La Corée du Sud prépare KSMC pour concurrencer TSMC

La Corée du Sud envisage de créer KSMC, une entreprise publique de semi-conducteurs, pour rivaliser avec le géant taïwanais TSMC. Un investissement de plus de 13 milliards d’euros est prévu pour développer des technologies de pointe, notamment la gravure en 2 nm, et soutenir la production de masse.