L’une des montres les plus populaires de l’année se met à jour avec de nouvelles fonctions

Pour la première fois, Huawei est passé devant Apple sur le marché des montres connectées. Une réussite que la marque doit en partie à la très forte croissance du marché des montres en Chine, mais aussi à ses nombreux modèles lancés en 2024.

Parmi ceux-ci, la Huawei Watch Fit 3 fait figure de montre particulièrement intéressante pour son rapport qualité-prix, avec un tarif au lancement de 159 euros. Surtout, même sept mois après son lancement, la montre continue d’être mise à jour par le constructeur.

En effet, comme le rapporte le site Gadgets & Wearables, Huawei a lancé le déploiement d’HarmonyOS 5.0 pour sa Watch Fit 3. Cette mise à jour intègre non seulement quelques nouveautés en termes de cadrans — avec l’ajout d’un nouveau cadran « Clock Tower » — mais aussi de nouvelles fonctionnalités.

La principale d’entre elles concerne la possibilité de réaliser des captures d’écran depuis la Huawei Watch Fit 3. Désormais, avec Harmony OS 5.0, il est possible de capturer l’écran de la montre et de retrouver les images directement dans la galerie photo du smartphone pour les consulter ou les partager.

Le déploiement de Harmony OS 5.0 sur la Huawei Watch Fit 3 se fait progressivement pour l’ensemble des utilisateurs. Il pourrait prendre plusieurs mois, le temps que tous les utilisateurs puissent en profiter.

