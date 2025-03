Crise chez Neta Auto, Microsoft annonce le remplacement progressif du NTFS et Free qui perd du terrain dans la bataille des prix des box Internet – L’actu tech de la semaine

Neta Auto à la croisée des chemins : faible moral et défis financiers, Microsoft renouvelle la gestion des fichiers sous Windows 11 et la Freebox en difficulté face à la concurrence des offres à bas prix – On fait le tour des actualités tech marquantes de la semaine.

Avenir incertain pour Neta Auto face à des défis internes et financiers

Productivité faible et moral bas parmi les employés de Neta Auto. Malgré une injection récente de fonds, la société lutte contre d’énormes dettes et une chute drastique des ventes. La survie de Neta Auto semble incertaine alors que la compagnie réduit ses coûts et espère un rebond grâce à une expansion internationale, particulièrement en Thaïlande.

Le futur du stockage sur Windows 11 : Transition de NTFS à ReFS expliquée

Microsoft prévoit d’introduire le système de fichiers ReFS en remplacement du NTFS dans Windows 11. ReFS offre de meilleures performances et intégrité des données. En outre, ce format gère de plus grands volumes de stockage. Toutefois, NTFS restera disponible pendant une période transitoire. Cette mise à jour pourrait transformer la gestion du stockage dans Windows, bien que le passage complet de NTFS à ReFS prendra du temps.

Les stratégies de prix des concurrents ébranlent Free dans le marché des box

Dans la compétitive bataille des prix des box Internet, Free se trouve en difficulté. Alors que Bouygues Telecom et Orange attirent de nouveaux abonnés grâce à leurs offres attractives de fibre à bas prix, Free, malgré une gamme étendue incluant la Freebox Ultra et la Freebox Pop, observe une chute significative de ses recrutements.