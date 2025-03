OpenAI se la joue Ghibli, Google « privatise » Android, Windows 11 abandonne le NTFS – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 27 mars : Proton veut concurrencer Google sur le cloud, les très bons chiffres de ventes de la Renault 5 électrique et des appareils qui sont trop intelligents donc trop complexes. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

OpenAI transforme vos photos en œuvres Ghibli : l’impact légal

OpenAI a développé une nouvelle IA qui permet de transformer vos photos en œuvres d’art inspirées par le studio Ghibli. Cependant, cette fonctionnalité soulève des questions juridiques concernant les droits d’auteur, notamment la possible violation des œuvres protégées. Le flou juridique fait encore débat aujourd’hui.

Google rend le développement d’Android privé : quelles implications ?

Google a annoncé que le développement d’Android deviendrait privé, limitant l’accès aux contributions externes. Cette décision vise notamment à centraliser le développement et à renforcer la sécurité de l’OS mobile. Cependant, cela impacterait la transparence et l’innovation venant des communautés open-source qui ont historiquement contribué à son évolution.

Windows 11 : Microsoft abandonne progressivement le NTFS pour ReFS

Microsoft prépare un changement dans Windows 11 en remplaçant le système de fichiers NTFS par le ReFS, plus moderne et performant. Ce système offre de meilleures capacités de gestion de grandes quantités de données, particulièrement adapté aux professionnels du contenu et de la création. Toutefois, la transition complète prendra du temps, et NTFS restera encore une option pendant un moment.