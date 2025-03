Google rend le développement d’Android « privé ». Qu’est-ce que ça veut dire ?

Le code d’Android sera bientôt un peu moins accessible qu’avant. Google va mettre fin au développement public de son OS mobile tout en conservant son caractère open source. On vous explique.

C’est une révolution discrète que s’apprête à déclencher Google. Dans un article d’Android Authority, on apprend en effet que Google va rendre le développement d’Android intégralement privé, dépréciant la branche AOSP de l’OS.

Cela ne signifie pas pour autant que le logiciel va se débarrasser de son étiquette open source et devenir privatif, comme l’est iOS. Il s’agit surtout là de changements techniques destinés à simplifier le développement.

Android reste open-source

Le développement d’une nouvelle version d’Android se fait habituellement via deux « branches » logicielles différentes. Une privée, à laquelle seuls Google et ses partenaires ont accès, et une publique nommée AOSP (pour Android Open Source Project) à laquelle tout un chacun peut participer. Google restant le développeur principal d’Android, les contributions externes apportées à la branche AOSP doivent passer sous les fourches caudines de l’entreprise avant d’arriver dans le code final.

Ce développement des deux branches en parallèle peut parfois causer des maux de tête, car des changements apportés publiquement sur la branche AOSP peuvent rentrer en conflit avec d’autres apportés sur la branche privée. Afin de simplifier ce processus, Android va donc passer sur un modèle de développement intégralement privé.

Pour autant, Google a promis que le code source du système d’exploitation restera disponible. À chaque nouvelle version, Google publiera bien le code source sur lequel le système se repose. Mais le développement de cette version ne se fera plus aux yeux de tous et toutes.

Qu’est ce que ça change pour vous ?

Pour l’immense majorité des gens, ce changement n’aura aucune conséquence concrète sur leur quotidien et celui de leurs appareils. À moins que vous ne furetiez régulièrement dans le code de la branche AOSP, vous ne perdrez rien. Vos mises à jour arriveront comme d’habitude et Android ne sera pas plus verrouillé qu’avant. Idem pour les développeurs d’applications ou de système alternatifs : le changement ne devrait pas provoquer trop de problèmes.

La branche AOSP d’Android avait de toute manière été progressivement vidée de sa substance, Google intégrant de plus en plus de composants sur sa branche interne. Les quelques briques logicielles encore développées publiquement seront par contre moins accessibles, ce qui signifie qu’il sera plus difficile de plonger dans le code pour savoir ce que Google mijote dans les prochaines versions d’Android.

Il s’agit donc d’un changement essentiellement technique, même si la philosophie derrière le développement d’Android s’en trouve également un peu changé. À voir si les changements s’arrêteront là ou non.