La guerre des prix des box fait une victime : Free et ses Freebox

Free ne recrute plus autant d’abonnés que Bouygues Telecom ou Orange. Le résultat d’une guerre des prix et de la qualité de service sur les offres Fibre lancée par Bouygues.

L’offensive de Bouygues Telecom avec son offre Pure Fibre a porté ses fruits. Depuis plusieurs mois, l’opérateur a relancé une véritable guerre des prix sur le marché des box Internet à moins de 30 euros par mois.

Si Free peut se féliciter de devenir le 5e opérateur d’Europe avec le groupe Iliad, son niveau de recrutement est en sacrée chute. Comme l’indique Univers Freebox, Free a seulement ajouté 5000 nouveaux abonnés lors du 4e trimestre contre 100 000, un an auparavant.

Free n’est plus synonyme de meilleure offre

Avec sa Freebox Ultra, sa Freebox Pop et la Freebox Révolution, Free propose une gamme complète d’offre pour avoir un accès à Internet de qualité à domicile.

Pourtant, il faut le souligner, Free n’est plus aussi incontournable qu’à une époque. Tout d’abord, Bouygues est devenu la destination de choix pour qui cherche un abonnement misant tout sur Internet sans téléphone ni télévision avec son offre Pure Fibre. Au même trimestre, l’opérateur a recruté 110 000 nouveaux clients sur ses offres Bbox.

Surtout, les autres opérateurs ont suivi la tendance. Aujourd’hui la box de Sosh propose d’accéder à la fibre à 1 Gbit/s pour seulement 26 euros par mois sans engagement, en bénéficiant du réseau Orange.

Chez Red by SFR, on offre la fibre à 19,99 euros par mois sans engagement, et surtout sans frais de mise en service, avec un débit symétrique de 1 Gb/s.

Et Bouygues Télécom a enfoncé le clou encore récemment en alliant son offre Pure Fibre avec un forfait mobile à 0,99 euro par mois offrant 100 Go en 5G.

Résultat des courses, Free n’est plus vraiment synonyme d’offre low cost, dans les deux sens du terme. L’opérateur a su année après année améliorer son niveau de service, mais ses compétiteurs ont su trouver la bonne équation pour le concurrencer sur les prix.