L’application mobile Xbox gagne une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les joueurs

Il est enfin possible d’acheter ses jeux Xbox depuis son smartphone.

Xbox est en train de refondre progressivement tout son écosystème logiciel pour les joueurs, que ce soit sur ses consoles, sur PC, mais aussi sur smartphones.

L’année dernière, l’application mobile Xbox devait accueillir une fonctionnalité annoncée plusieurs mois auparavant : la possibilité d’acheter ses jeux, mais aussi d’accéder au Game Pass depuis son smartphone. C’est en octobre dernier que Sarah Bond, directrice de la division Xbox, avait alors confirmé l’arrivée de cette mise à jour d’envergure.

Six mois après, la fonctionnalité est enfin là et fait même partie d’une mise à jour de plus grande envergure pour tout l’écosystème Xbox.

Acheter ses jeux Xbox sur mobile, c’est maintenant possible

Il est enfin possible pour les utilisateurs de l’application mobile Xbox d’acheter leurs jeux depuis leur smartphone. Les pages de jeux vont maintenant afficher un bouton « Acheter » pour ajouter des titres dans votre bibliothèque.

Acheter des jeux et souscrivez au Game Pass de l’application mobile Xbox // Source : Xbox

Il sera aussi possible de souscrire à l’abonnement Game Pass depuis l’applicationn, une fonctionnalité qui était jusque là réservée aux consoles et PC.

À noter que cette mise à jour est pour le moment réservées aux utilisateurs des versions beta de l’application Xbox sur Android et iOS. Un déploiement plus global est prévu dans les prochains mois.

Quid du cloud gaming ?

Microsoft a désactivé en novembre dernier la fonctionnalité de cloud gaming de son application mobile. Une décision finalement assez logique qui lui permet d’éviter de céder des commissions à Google lors de chaque achat de jeu sur l’app.

Le jeu en streaming reste disponible depuis le navigateur via l’adresse https://xbox.com/play.