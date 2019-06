C’est l’été et il fait chaud ! Dans le monde de la Tech en revanche, le mois de juin n’est habituellement pas le mois où l’actualité est la plus brûlante. Pourtant, cela n’a pas empêché les informations intéressantes de pleuvoir. On a ainsi eu un tout premier aperçu d’Emotion UI 10, l’interface sous Android Q de Huawei, on a appris que Google avait, sans le vouloir, copié le contenu d’un site de paroles, et Google en a eu assez d’attendre les opérateurs et compte déployer le RCS de son côté.

Un premier aperçu d’EMUI 10

Une version bêta d’EMUI 10 a été publiée en ligne. Certains l’ont installée et ont partagé des screenshots de l’interface d’un P30 Pro sous Android Q. Une nouvelle preuve que Huawei est encore en bonne santé et compte bien mettre à jour ses smartphones déjà sortis.

Google accusé de copier Genius

Google est accusé par un site spécialisé dans les paroles de musique de reprendre son contenu sans en changer la moindre apostrophe. Un coup dur pour Google qui reporte la faute sur ses prestataires et assure mener l’enquête.

Le RCS « made by Google » arrive en France, mais sans les opérateurs

Google en a marre d’attendre que les opérateurs réagissent et décide de prendre en charge directement le RCS. Pour une fois, la France fait partie des premiers pays à en profiter avec le Royaume-Uni. Et si vous ne comprenez pas tout ce que cela représente, nous avons répondu à 10 de vos questions après avoir discuté avec des ingénieurs de Google.